¿Es para tanto? Famosa actriz de ‘Betty, la fea’ reveló por qué le tiene miedo a enamorarse

‘Yo soy Betty, la fea’ llenó a todo el mundo de risas, lágrimas y un poco de intriga desde su estreno hace más de 20 años hasta la actualidad, convirtiéndose en una de las producciones colombianas más exitosas. Y gran parte de eso se debe a los actores que lograron darle una gran esencia a sus personajes. Pero tal parece que una actriz de la novela terminó llevando su papel a la vida real con cierto aspecto , ya que tanto en la producción como en la vida real se ha mantenido soltera.

Y es que a través de una historia en su cuenta de Instagram, Marcela Posada quien le dio vida a Sandra Patiño, mejor conocida como ‘La Jirafa’, reveló que a sus 51 años de edad se encuentra soltera y que por el momento no tiene la más mínima motivación de buscar una pareja ya que le tiene “miedo” a enamorarse.

La actriz de Yo soy Betty, la fea suele presentarse con frecuencia a través de sus redes sociales, compartiendo con otras compañeras de esta famosa telenovela, dejando ver que aún mantiene contacto con algunos de los actores con quienes compartió durante algunos años.

Pero también comenta algunos detalles más rutinarios y realiza dinámicas con sus seguidores a través de sesiones de preguntas y respuestas. Y esto precisamente dio pie a que Marcela Posada pudiera contestar una de las interrogantes enfocadas en su vida romántica: ‘¿por qué te da miedo enamorarte?’.

La actriz aprovechó el momento para hablar de la importante razón por la que aún seguía soltera: “toda la vida me ha dado miedo, y cuando me ha dado por hacer caso y enamorarme, me ha ido como mal, regular, remal. Entonces yo dije: ‘deje así’. Entonces así me quedé, solita, pero feliz”.

Al igual que su personaje en Yo soy Betty, la fea, Marcela Posada ha permanecido gran parte de su vida sin pareja, dejando esto claro en diferentes ocasiones e incluso ha ha sido calificada de “aburrida” en oportunidades previas, en especial después de confesar que ha pasado más de 10 años sin tener sexo.