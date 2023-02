Uy, qué dolor: Maluma vivió incómodo momento mientras tomaba el sol

Maluma ahora mismo se encuentra en un pequeño descanso en su casa de Medellín, pues ha confirmado que tiene nueva música, está brillando con su nuevo negocio de comidas rápidas y acabando de celebrar su cumpleaños. En medio de dicho descanso, Maluma fue grabado con desde una terraza cuando vivió un incómodo momento.

Ahora mismo, Maluma tiene un excelente camino artístico, pues le dio cierre a su álbum ‘Papi Juancho’ y ahora anunció que llegaría la era de ‘Don Juan’, que es una versión más adulta y evolucionada de lo que es él como artista.

Debido a todo ese trabajo, una de las cosas que más disfruta es estar con sus perros. Cuando el cantante se encontraba acostado, uno de sus perros se encontraba al lado de él, lamiéndole la cara como muestra de cariño. En ese momento, el perro le mordió uno de sus pezones, mientras él tenía los brazos hacia arriba.

El momento fue compartido en las redes sociales del cantante y por supuesto los comentarios no se hicieron esperar, “el perro: no soy tímida ni a palo”, “y entonces me di cuenta lo mucho que me gustaría reencarnar en un perro de Maluma”, “el buscador”, “No lo culpo” fueron los comentarios de algunos usuarios.

Han pasado los años y Maluma ha pasado uno de los niños más bellos, a los hombres más deseados de Colombia y seguramente de otros países, por ende, no solamente envidian al propio perro, sino que mucho más a su novia Susana Gómez, con quien puede que llegue al altar debido a que Nadia Ferreira, esposa de Marc Anthony, le pasó el anillo de ella para que se lo pudiera en la mano a ella.