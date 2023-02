¿Maite Perroni dejará la gira de RBD por su maternidad? La artista reveló cuáles son sus planes

Hace poco los fanáticos de RBD se enteraron que Maite Perroni está esperando su primer hijo con Andrés Tovar, su esposo. La noticia llegó tan solo meses después de haberse casado y lo hizo a través de un emotivo video justo en Día de Reyes.

“Feliz día de reyes !!!! Ahora sí, que empiece este 2023 lleno de amor y lo que más deseen sus corazones, que sea un gran año para todos”, escribió en una publicación en sus redes sociales.

Desde entonces, los seguidores de la actriz y cantante han manifestado su preocupación debido a que el tiempo de su embarazo culmina justo para las fechas en las que RBD anunció su gira.

¿Cómo hará con su bebé? ¿Estará en la gira? Son las dudas que rondan entre los fanáticos.

Pues, la artista mexicana respondió en una entrevista para Latin Billboard. Ahí, ella aseguró estar lista para todo lo que se viene en este 2023 y en ningún momento descartó el regreso de la agrupación.

“Es un momento muy especial, imagínate que año me espera. Me estoy preparando desde lo físico y lo emocional para poder vivir toda esta etapa que la verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, al contrario, me siento bendecida y super afortunada. Estoy desbordada de agradecimiento, de amor, de plenitud, de muchas ilusiones y, por supuesto, de todo un proceso personal que estoy experimentando por primera vez”, dijo.

Además, reconoció que sus otras dos compañeras de la banda ya han pasado por este proceso de la maternidad y ellas la acompañarán.

“El hecho de poder compartir esta nueva etapa es un reto y es una gran oportunidad para seguir aprendiendo y que, además, mis amigas que ya tiene experiencia me van acompañando y coacheando, me van dando tips, consejos y sugerencias”, agregó.

Recientemente Anahí compartió una foto de las tres con un lindo mensaje: