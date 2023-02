“Podría hablarles de mi hermano todo el día”: Silvestre Dangond rompió en llanto en el funeral de su amigo

En la tarde del viernes 3 de febrero se realizaron las honras fúnebres de Nicolás José ‘Niko’ Arredondo, uno de los mejores amigos del cantante Silvestre Dangond que falleció a sus 43 años por un paro cardiorrespiratorio el pasado jueves.

El cantante vallenato, que decidió hace poco tiempo tomarse un descanso en su carrera musical, no dudó en asistir al funeral de su amigo.

Durante la eucaristía, Dangond dio unas sentidas palabras sobre su amigo y no pudo contener las lágrimas mientras lo hacía.

“Podría hablarles de mi hermano todo el día. No me cansaría jamás. Podría quedarme aquí horas y horas y horas, porque son tantas historias. Son tantas vivencias que compartimos juntos que el tiempo no alcanzaría”, dijo el cantante vallenato, visiblemente afectado por la pérdida de su amigo.

Muerte de ‘Niko’ Arredondo

De acuerdo a las primeras versiones, ‘Niko’ Arredondo Daza sintió un dolor en el pecho cuando dormía sobre la 1:30 de la madrugada de jueves y fue llevado a la Clínica del Cesar y luego remitido a la Clínica Santa María del Caribe, donde fue estabilizado hasta después de las 6:30 de la mañana cuando comenzaron las complicaciones nuevamente.

Personas cercanas a él aseguran que hubo negligencia médica en su caso, pues en la primera clínica no lo atendieron oportunamente por no tener convenio con la EPS Sanitas.

‘Niko’ era propietario del restaurante Wayuunaiki, ubicado en la calle 12 con carrera 13 del barrio Obrero, de Valledupar, y era reconocido por su cercanía al artista vallenato, Silvestre Dangond.