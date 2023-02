Mary Méndez habló de sus parejas y el por qué ha durado tanto tiempo soltera

Mary Méndez es una de las presentadoras más conocidas en Colombia, gracias a su capacidad de presentación, lo que la ha mantenido años en ‘La Red’. Su trabajo se basa en saber todo de los famosos y su vida, pero trata de mantener la suya muy lejos de los ojos de los demás. Ahora, decidió hablar un poco de su vida romántica y qué la ha tenido tan lejos del amor.

Mary Méndez tiene muchas cualidades, pues tiene una personalidad divertida, es talentosa y además tiene su propia línea de comida saludable y es muy disciplinada en su vida diaria.

Mary Méndez confesó por qué está soltera luego tantos años

A pesar de que muchos seguidores, según cuenta ella, le preguntan constantemente sobre si hay alguien en su vida de forma romántica, a lo que ella decidió responder:

“Yo amo el amor. El hecho de que yo esét soltera y haya estado soltera tanto tiempo, quiere decir que yo amo tanto el amor, que espero el amor adecuado, yo no pierdo el tiempo con cualquiera. Las parejas importantes en mi vida, han sido hombres que me aman amado profundamente, por eso es que yo no recibo menos que eso, no me interesa eso” afirmó la presentadora.

Además de eso, reveló que no estaba interesada en los amor a medias que hoy en día eran muy comunes, es decir, el juego en el que entra la mayoría de parejas, en donde se compite por quien quiere menos y quién demuestra menos.

Terminó revelando que para ella el amor era intenso, en donde se daba el todo por el todo, como cuando tuvo una relación a sus 18 años y se enamoró por primera vez.

Por ahora, la idea de un noviazgo está lejos de su vida