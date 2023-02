‘Tatán’ Mejía se hará la vasectomía y confesó que su peor miedo sobre el procedimiento es sexual

‘Tatán’ y ‘Maleja’, más allá de ser una familia y esposos, se consideran mejores amigos y parceros, como se llama su libro. Gracias a la confianza que se tienen y la actividad que mantienen en las redes sociales, han confesado que la idea tener más hijos no parece viable, por ende, el presentador se sometería a la vasectomía

La pareja se ha ganado un puesto en redes sociales, debido a lo ocurrentes que son y el tipo de contenido que sacan sobre parejas y matrimonios. Gracias a eso, muchos seguidores se han encariñado con la dinámica familiar que tienen, de sus hijas y de sus ocurrencias.

Años atrás, ‘Maleja’ afirmó que de pronto se podrían antojar de un tercer hijo, pero mucho más adelante, por ende, no se harían el procedimiento de hacerse la vasectomía. Sin embargo, parece que los planes han cambiado y ‘Tatán’ está asustado por su vida sexual activa, ya que hasta donde han dejado saber, los dos famosos se entienden muy bien en dicho aspecto.

En medio de las historias, “¿amor, usted está segura que no quiere tener más hijos míos?, mire, ella quiere un hermanito. Tengo miedo de que no se me vuelva a parar o de que se me pare blandito” terminó de decir el deportista.

Ahí mismo, ‘Maleja’ intervino afirmando que “hay muchos hombres que se lo han realizado, entre ellos, conocidos, Santiago cruz, así que, ¿por qué vas a ser el primero que le pase eso?, no va a pasar nada” terminó por decirle ella, mientras él solo decía que tenía miedo.

Del caso no se ha sabido más ni cómo salieron los exámenes, pero es muy posible que sea una realidad