Ella tiene 21 años, su ‘hija’ tiene 15 y generó revuelo en redes: “Ningún otro padre me va a tomar en serio”

La historia de Hunter Nelson, una joven de 21 años, es algo único en la vida. Indicó que se convirtió en madre a temprana edad y su hija tiene 15 años. Su relato lo publicó en TikTok y se hizo viral, generando polémica en el camino.

Consiguió la tutela de su media hermana de manera legal

Muchos usuarios afirmaron que tuvo a su hija a los 6 años de edad, pero ella se encargó de explicar lo que en verdad sucedió.

Hunter Nelson es parte de la generación Z, en vez de estar saliendo a fiestas, viajar, conocer diferentes ciudades, culturas y personas, está criando una adolescente de 15 años. “Conduciendo por la carretera me doy cuenta de que tengo 21 años con una de 15″, tituló su video en TikTok con más de 8 millones de reproducciones, donde cuenta que un solo hecho ha cambiado su vida para siempre.

Ella sigue contando: “ningún otro padre o miembro del personal de su escuela secundaria me va a tomar en serio. Ya puedo sentir que la gente me pregunta en qué grado estoy cuando voy a sus eventos ¿Cómo voy a enseñarle a conducir cuando apenas puedo avanzar por la carretera? Me encanta pensar demasiado”.

Acto seguido, miles de comentarios inundaron la publicación de la joven: “¿tenías seis cuando tuviste un bebé?”, “este video hace que suene como si tuvieras un hijo a la edad de 6 años ¿es así como querías que pareciera?”, “Dios mío ¿tuviste un hijo a los 6 años?”.

Adoptó a su media hermana huérfana

Ante tantas preguntas sobre el tema, Hunter decidió responder a los curiosos: “no tuve un bebé cuando tenía 6 años. Recientemente, solicité la tutela de mi hermana hace unos meses... sentí que la mejor manera de mantener a mi hermana segura, feliz y de satisfacer todas sus necesidades y deseos era venir a vivir conmigo”.

Años atrás, en el 2015, el padre de Gracie falleció, cuando vivía en Carolina del Norte, Estados Unidos, casi dos meses después, su madre perdió la vida, por lo que al quedarse huérfana iría directamente al sistema de acogida. Sin embargo, su media hermana solicitó la tutela. “Es 100 por ciento legal”, dijo.