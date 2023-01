“Escuela Imparables”, el primer reality de empoderamiento femenino, regresa a E! Entertainment

La segunda temporada de este reality que se ha encargado de darle el valor que se merece el trabajo y la mano de obra femenina, el reality “Escuela Imparable” regresa con una nueva temporada solo por el canal de E! Entertaiment

Su segunda entrega contará con la conducción de la modelo y presentadora Laura Tobón junto a Silvina Moschini, Presidente de Unicoin , haciendo la labor de se la mentora del programa.

Para esta competencia, serán en total 10 las emprendedoras de varias regiones de América Latina, dándose cita en la paradisiaca Tulum, en México, y ver quien será la ganadora del imbatible premio de US$20.000.

Aunque de todas las participantes solo será escogida una ganadora, no todo es perdía, pues además de mantenerse dentro de la competencia, las participantes recibirán formación e instrucciones y capacitaciones de la mano de Silvina y su grupo de especialistas.

Así, podrán llevar sus empresas y emprendimientos a un nivel de calidad superior, donde todos aprenden. Dentro de las temáticas a tratar en el reality se verán capacitaciones en economía, finanzas, administración de empresas, liderazgo, plan de negocios, levantamiento de capital, product planning, emprendimientos con impacto social, que se verán a lo largo de los 12 episodios de la segunda temporada.

Esta producción es parte de la campaña institucional de E! Entertainment “Voces de E!”, iniciativa que agrupa los esfuerzos por promover la diversidad, equidad e inclusión de NBCUniversal International Networks en la región, bajo el objetivo de potenciar el empoderamiento femenino y enaltecer la voz de las mujeres independientemente de su raza, edad, identidad de género y patrones de belleza.

Para conocer más acerca de lo que será la segunda temporada de este reality, PUBLIMETRO conversó con Laura Tobón, presentadora de “Escuela Imparables”, para saber por que aceptó participar dentor de este formato y de lo que realemnte significa un proyecto completamente enfocado a la mujer, como lo es el reality:

Nos alegra verte en esta segunda edición de Escuela imparables, sabemos de las iniciativas qué has tenido en cuanto a moda, emprendimiento y conocemos tus inquietudes también. En ese sentido, cuéntanos ¿Por qué sentiste la necesidad de hacer parte de Escuela Imparables?

Después de un año de poder dedicarme a mi maternidad y estar lejos de las pantallas porque me quise tomar ese tiempo para mí ¡Volver con este proyecto sobre la mesa fue increíble! La verdad, siento que Escuela Imparables en este momento va muy afín con lo que estoy haciendo yo como emprendedora y empresaria, donde tengo tantos sueños de que mi negocio sea exitoso. Y poder acompañar a 10 emprendedoras latinas a lograr este sueño para mí es un sueño hecho realidad. Entonces, Escuela Imparable llega bajo el objetivo de potenciar el empoderamiento femenino, de enaltecer la voz de las mujeres, independientemente de su raza, edad, identidad de género y patrones de belleza. Aquí vamos con todas porque todas somos imparables

He visto que hay unas historias supremamente interesantes de las concursantes que vienen de lugares muy poco privilegiados, quisiera que me contaras ¿Cuál fue la que más te impactó?

La verdad hay tantas historias como tú lo dices, no puede identificarme con sólo una porque todas son inspiradoras, todas son historias diferentes, todas son mujeres que me dejaron un mensaje, que me dejaron una enseñanza. Y como son tantas culturas diferentes, pude tener un pedacito de cada una de ellas, pero las historias de verdad son de mujeres berracas como decimos acá, mujeres empoderadas, mujeres que quieren hacerlo todo por lograr su sueño

Si tu hijo te preguntara en 20 años: ¿Qué aprendiste y qué enseñanza le dejarías de este programa? ¿Qué le dirías?

A mi hijo le diría que se arriesgue, que no tenga miedo, que salir de la zona de confort es bueno y que siempre confíe en él mismo que la magia está dentro de él

Personalmente ¿Qué descubriste de nuevo? ¿Qué enseñanza de vida pudiste tener interactuando con estas concursantes estando en este proceso?

En este proceso me di cuenta que la sororidad es demasiado importante. Cuando yo veía que las chicas trabajaban en equipo era cuando mejor les iba, cuando mejor lograban sus objetivos y cumplir los retos y los desafíos que le poníamos sobre la mesa. Cada vez que ellas juntaban las manos y decían: “Vamos a trabajar en equipo” era cuando mejor se desempeñaban. Entonces, yo creo que acá el team work es uno de los aprendizajes más importantes que tenemos en Escuela Imparables, que no sólo se trata de ser una gran empresaria, sino que también tus valores, y que seas una persona íntegra hace parte de que tú seas una persona exitosa.

Venimos de una región en donde pasamos momentos muy difíciles, tenemos desigualdad y hay una fuerza de las mujeres para mantener el día del día ¿Tú cómo lo ves? yo siento que las mujeres son las que impulsan en Latinoamérica.

Yo creo que un claro ejemplo de mujeres que motivan y llevan a nuestra sociedad a darlo todos son las madres, y además las madres cabeza de familia, que hacen todo por sus hijos y por sus familias, que a la vez también lo pueden hacer por ellas mismas. Siento que las voces femeninas cada vez son más poderosas, cada vez tenemos menos miedo a enfrentarnos a esos retos que se nos presentan en la vida

Es un programa con mujeres de todo Latinoamérica ¿Hubo algún choque cultural? ¿Cómo fue convivir con mujeres de toda la región?

Fue muy bonito porque todas tienen diferentes costumbres, culturas y creencias. En momentos sí, hay choques, que cuando te veas el programa vas a verlo en cuanto a la parte de convivir con otras mujeres, porque sí o sí somos mujeres, y sí o sí a veces somos complicadas. Pero, al fin y al cabo, terminamos siendo hermanas todas y entendiendo que si no trabajamos en equipo no vamos a llegar a ningún lado, entonces eso es bonito el verlo a través de todos estos capítulos, de ver cómo estos choques y retos nos vuelven poderosas al final, cuando entendemos que no somos individuales, que estamos acá en conjunto.

¿Qué le dirías a la mujer o a las personas que tienen miedo de emprender y quieren hacerlo?

Yo siento que, si no se arriesgan, ni toman ese paso a salir de esa zona de confort, no van a llegar a ningún lado. Es lo que me he dado cuenta en mi vida, que cuando estoy cómoda en algún lugar, pero estoy aburrida y no me siento motivada, siento que no estoy dando lo mejor de mí. Salgo de eso, me arriesgo, tomo las riendas de mi vida y digo: “Voy a hacer algo que de verdad me apasione y me motive”, y es ahí, cuando llega la luz, la abundancia y las cosas buenas. Entonces arriésguense, la magia está dentro de cada uno de ustedes, y si ustedes confían, si ustedes tienen esa pasión y esa motivación, debe llegar, no dejen de confiar en ustedes mismos.

Has pasado un año de maternidad que es duro, complejo y enriquecedor y ¿En qué proyectos te quieres enfocar a nivel de emprendimiento?

Bueno en este momento como lo acabas de decir, mi prioridad sigue siendo mi hijo. Tengo muchos sueños por cumplir, tengo a mi marca de vestidos de baño que se llama Sea salt, es una marca con la que he crecido. Nació en diciembre al mismo tiempo que mi hijo, durante este año he tenido tantos aprendizajes de cómo lograr un negocio exitoso, y es un reto hacer las dos cosas, porque requiere de tu energía, de tu tiempo y de todo tu corazón, y poder entregárselo a tu hijo y a la vez a tu trabajo, termina siendo un aprendizaje muy grande para lograr tener ese balance. Se trata de cómo lograr en mi vida un balance donde la mamá está feliz y el bebé también está feliz.

Quisiera que le dijeras a las madres en Colombia y Latinoamérica que están solas con sus hijos y son cabezas de hogar ¿Qué has aprendido en tu experiencia y qué consejo le darías a ellas también?

A todas esas mamás empresarias, a todas esas mujeres que sí o sí tienen sueños grandes y los quieren cumplir ¡Todo se puede! A veces nosotras las mujeres tenemos esa vocecita que nos susurra: “No, me da miedo”, “No lo voy a lograr”, “Es que no soy lo suficientemente buena, ni bonita”. Son tantas inseguridades con las que nos llenamos en la cabeza, que cuando tú misma rompes esquemas, rompes esos miedos y sales a la luz con toda tu pasión y motivación, es ahí donde de verdad logras ver cambios positivos en tu vida. Entonces, acá lo que quiero decirle a esas mamás que de pronto siguen teniendo a sus hijos y les da miedo arriesgarse a emprender o hacer lo que les motiva realmente, es ¡Háganlo!, sin miedo, háganlo y con pasión, estando con sus hijos, van a ver que todo se puede.

¿Por qué la gente debería ver esta nueva temporada de Escuela Imparables?

Bueno, E! Entertainment llega con Escuela Imparables, en el primer reality de competencia de Latinoamérica de empoderamiento femenino, producido y protagonizado por mujeres reales, emprendedoras, mujeres líderes e íntegras no sólo por fuera sino también por dentro. No se lo pueden perder mañana jueves 19 de enero en E! Entertainment a las 8 de la noche, aprenderán un montón.