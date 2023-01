Carmen Villalobos ya no esconde su relación: su novio tuvo romántico detalle y ella lo presumió

Carmen Villalobos ya no esconde su relación: el romántico video con el que presumió a su novio Instagram @cvillaloboss / @fredefutbol

Carmen Villalobos se dio una nueva oportunidad en el amor tras su divorcio de Sebastián Caicedo y se ve muy feliz y plena con el presentador de televisión Frederik Oldenburg.

Fue hace unas semanas cuando el presentador de Hoy Día confirmó su relación y dejó claro que está muy enamorado de Carmen y tienen una relación madura.

Sin duda es un hombre muy guapo, y también detallista, y así lo presumió la propia Carmen, quien dejó ver su primer video juntos.

Te recomendamos: “Irradio felicidad”, novio de Carmen Villalobos rompe el silencio y muestra lo seria que va su relación

El video con el que Carmen Villalobos muestra lo feliz que es en su relación con su nuevo novio

Carmen Villalobos publicó unas historias a través de su Instagram en el que estaba viajando, hasta que compartió un video en el que ya estaba junto a su novio Frederik Oldenburg.

La protagonista de Sin senos no hay paraíso compartió un video en el que mostraba a su novio manejando, mientras se tomaban de la mano, y además dejó ver un lindo detalle que tuvo con ella.

Y es que le regaló un ramo de flores blancas, demostrando que es el más detallista y romántico de todos, y dejando ver lo feliz que se encuentra en esta nueva relación.

“Muero de amor, que belleza”, “es que los dos son tan hermosos, se merecen”, “que linda pareja, y morí de amor con el ramo”, “que belleza esta pareja, me encantan”, y “ellos me hacen creer en el amor”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Carmen Villalobos ya no esconde su relación: el romántico video con el que presumió a su novio Instagram @cvillaloboss

Este es el primer video que Carmen publica de su nueva relación, pues hasta ahora, solo Frederick había hablado de su noviazgo, y ella no se había pronunciado.

Frederik Oldenburg habla de su relación con Carmen Villalobos por primera vez

Hace unas semanas Frederik Oldenburg fue cuestionado por las conductoras de Hoy Día sobre si estaba con Carmen Villalobos a los que respondió muy feliz que sí.

Te recomendamos: Tras conocerse su nueva relación, Sebastián Caicedo envía indirecta a Carmen Villalobos

“Estoy feliz, y sí estamos juntos hace muy poco tiempo, nos vamos a ver pronto. No sé si se nota en mi cara, no sé si irradio felicidad, estoy feliz, estoy contento, Carmen y yo somos novios”, dijo el joven con una sonrisa enorme en su rostro que no podía ocultar.

Además, el presentador de Exatlón Estados Unidos le envió un mensaje a la colombiana y le dijo “un beso te veo dentro de poco, bella hermosa te amo”, desatando la emoción de todos los presentes.