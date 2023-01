DJ en Brasil quiso animar al público y accidentalmente disparó su rostro con un cañón de confeti

Flavia Ribeiro, reconocida DJ en Brasil, sufrió grave accidente mientras realizaba una de sus presentaciones en un espectáculo en Santa Catarina. Conocida como DJ Flavinha, se disparó accidentalmente en la cara con un cañón de confeti y se vio obligada a abandonar el show inmediatamente.

DJ Flavinha dispara cañón de confeti

La mujer, con más de 38 mil seguidores en Instagram, sufrió quemaduras de primer grado en la cara, el pasado sábado. A pesar del dolor, Flavinha regresó al escenario y terminó su presentación, pues “no pudo soportar más el dolor” y se dirigió al hospital más cercano.

El clip de video de la DJ se volvió viral rápidamente y despertó la preocupación en minutos, pues todo resultó ser un accidente. En las imágenes del video se ve a Ribeiro delante de una multitud y decide utilizar un cañón de confeti, sin saber lo que pasaría.

“La gente de mi equipo quería sacarme y yo no quería irme”

Con la música de fondo, Flavia levantó el objeto y cuando quiso disparar, no sabía que lo estaba utilizando al revés y fue directo a su cara. Ella huye hacia la parte trasera del escenario y vuelve.

Luego de sentirse ligeramente mejor, compartió el video en su Instagram y dejando ver los vendajes en el cuello y varios cortes en la cara.

“Mi video está rodando por todas partes. Hubo un accidente”, dijo. “Corrí detrás del equipo de sonido y seguí tocando aún con mucha sangre goteando, con mucho dolor. Eché mi cabello hacia adelante y me quedé allí. La gente de mi equipo quería sacarme y yo no quería irme”.

Dolor insoportable de quemaduras de primer grado

Pero luego de 20 minutos, no pudo aguantar el dolor y abandonó el escenario. “Bajé del escenario, fui a la sala de emergencias del evento y luego al hospital. Ahora me estoy recuperando y todo está bien. Les voy a dejar el video para que vean lo que pasó, porque me mandó un montón de gente. Gracias por el cariño, gente”.