Por ir a gran velocidad, motociclista choca con automóvil y sale volando

Las personas se trasladan, todos los días, a diverso lugares. Cada habitante utiliza un medio de transporte distinto, mas algunos aseguran que las motos son el vehículo más veloz y compacto para llegar a cualquier lugar. Desafortunadamente, existen muchas grabaciones que documentan los constantes accidentes que sufren a la hora de manejar, tal como el video que se viralizó donde s e ve a un motociclista volar por varios metros.

En la grabación, difundida por la red social Twitter, se logra ver el momento en que un automovilista frenó su avance al notar que un auto estaba varado. Lamentablemente una moto no notó el percance y se impactó con gran fuerza con la parte trasera del coche.

Ambos tripulantes resultaron gravemente afectados, mas uno de ellos se llevó la peor parte: el conductor voló por varios metros hasta caer al pavimento. La grabación de los hechos ya suma más de un millón de reproducciones; diversos internautas comenzaron a cuestionarse de quién fue la culpa.

Para responder al cuestionamiento antes realizado, una persona decidió revelar una segunda cámara que mostró cómo el conductor de la moto manejaba a muy alta velocidad he intentó rebasar al auto que se detuvo. Al no respetar el carril, el motociclista no logró notar el accidente y provocó una peor tragedia.

