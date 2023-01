Dónde ver “Everything Everywhere all at Once”: La favorita para llevarse el Oscar a Mejor Película

En esta imagen proporcionada por A24, de izquierda a derecha, Stephanie Hsu, Michelle Yeoh y Ke Huy Quan en una escena de, "Everything Everywhere All At Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo"). (Allyson Riggs/A24 Films vía AP) AP (Allyson Riggs/AP)

Las nominaciones al oscar dejaron algunas sorpresas inclusive para los más expertos, una de las cuales fue la enorme cantidad de nominaciones de “Everything Everywhere all at Once”, que, si bien ha sido la película sensación del 2022, pocos habían llegado a pensar que conseguiría un total de 11 nominaciones a los premios de la academia.

Con nominaciones a lo largo de las categorías más importantes, la cinta ya se perfila para llevarse el premio mayor en la próxima ceremonia de los Oscar y en caso de que no la hayas visto te contamos donde puedes disfrutar de esta particular película que se ha ganado el corazón de millones de personas en todo el mundo.

“Everything Everywhere all at Once” arrasa con las nominaciones a los Oscar y te contamos dónde puedes verla

La película dirigida por “los Daniels”, un dueto de directores conocidos por su trabajo en el género de la comedia, contó con una gran aceptación por parte del público de todo el mundo y la crítica durante su paso por salas de cine, pero ahora que no se puede disfrutar en la gran pantalla, hay que usar otras plataformas.

La película sigue la historia de una inmigrante china en Estados Unidos, interpretada por Michelle Yeoh, que se ve envuelta en una loca aventura, donde ella sola puede salvar el mundo explorando otros universos que se conectan con todas las vidas que pudo haber tenido.

Actualmente, la película no está disponible en ningún servicio de suscripción, excepto ShowTime, el cual no está disponible en Latinoamérica, pero sí puede ser adquirida temporalmente en Apple TV y Prime Video y si no la has visto no pierdas más tiempo.

“Everything Everywhere all at Once” promete hacer historia en los Oscar

Un premio que parece casi oficial ya es el de Ke Huy Quan por su maravillosa interpretación en la cinta, pues ha estado llevándose todos los galardones como actor de reparto por su trabajo. Además de esto, se espera que los Oscar por mejor guión original y sonido también se los lleve la película de los Daniels.

Habrá que esperar hasta el domingo 12 de marzo para ver cuántos premios consigue “Everything Everywhere all at Once”, pero por lo que algunos expertos en el medio han comentado en redes, todo indica a que se llevará una gran cantidad de estatuillas.