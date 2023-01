¿Ya tiene quién le pague las cirugías? Ex de Hassam vuelve a atacar con indirectas Foto: @tata.oro

Una vez más la ex de Hassam, Tatiana Orozco hace de las suyas en las redes sociales en las que al parecer sugiere que le encantaría hacerse otro retoque, de esos que antes les pagaba el humorista.

Y es que una vez que se generó la polémica entre la empresaria de Keratinas y el famoso personaje de la televisión, salieron a flotes todos los beneficios que ella obtuvo a través de sus ingresos, pues si algo recalcó fue que gracias a él, esta también influencer logró hacerse todas las cirugías que hasta ahora ha podido lucir.

Por eso, una vez que ella hizo uso de las redes para sugerir que necesita que “Los cachetes se pongan otra vez de moda”, más de uno imaginó que está muy interesada en una bichectomía o cualquier otra técnica para mejorar su apariencia, pero lo que más causó curiosidad es que al parecer ella podría estar insinuando que ya tiene quién se la financie.

Ex de Hassam parece que ya tiene quién le pague sus retoques

Y es que en sus anteriores publicaciones en Twitter, la ex de Hassam ya había alegado que inició el año con mal pie, pues no poseía dinero para viajar, pero aún así estaba muy feliz. Luego de esto publicó una imagen de ella en la que sale regia posando, pero alegando que: “Necesito que se pongan de moda los cachetes”, lo que lleva a pensar o que ya tiene quién le pague esta nueva cirugía o que está buscando a alguien que siga consintiendo sus caprichos tal y como lo hacía su ex.

Necesito que se pongan de moda los cachetes. pic.twitter.com/cU6i1E61kf — @tata.oro (@goldcurlygirl) January 22, 2023

Lo cierto es que, ante las reacciones hubo un usuario que la encaró al decirle lo siguiente: “Por favor!!! y que dejemos esa supremacía estética de la bichectomía, es muy macabro eso”. Ante esto, la empresaria de keratinas respondió: “Estuve pensando en hacerla”, logrando así confirmar la idea de que desea tener un nuevo retoque estético y por eso lanzó la indirecta a ver quién la complace con ello.