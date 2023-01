Un hombre se hace viral al relatar cómo pagó la electricidad de su vecino por tres años sin darse cuenta

Todavía no existe la clave para viralizarse con seguridad dentro de TikTok. Sin embargo, existe muchos formatos que funcionan y uno de esos es el storytime.

Si al storytime se le añade una historia bastante curiosa, pues es probable que alcance una viralización importante.

Ese es el caso del usuario Scott JB (@misterbeigh) quien sorprendió a sus seguidores al contar cómo descubrió que ha estado pagando la factura de electricidad incorrecta durante años después de notar que su factura de energía era astronómicamente alta en el transcurso de unos pocos meses.

“Así que resulta que he estado pagando la factura de electricidad equivocada durante tres años y medio”, comenzó su relato Scott. “Mi factura ha sido astronómicamente alta durante no sé seis meses, pero pensé que todo se estaba volviendo más caro, pero en cierto momento comencé a comparar con las facturas de electricidad de otras personas y estoy bien, esto no está bien”

El tiktoker señaló que para descubrir lo que estaba pasando, decidió apagar su interruptor y revisar el medidor que pensaban que estaban pagando, pero luego notaron que el medidor seguía funcionando, pero otro se había detenido. Después de realizar la misma prueba varias veces, confirmaron que efectivamente estaban pagando la factura de otro medidor.

Después de esta prueba preliminar decidió profundizar un poco más: “Me gusta hacer eso dos o tres veces. Así que la compañía eléctrica lo va a arreglar y dicen que pueden actualizar, ya sabes, corregir la discrepancia de facturación también. Lo que a corto plazo funcionará a mi favor porque sé que he estado pagando de más durante seis meses o tal vez un poco más”.

La conclusión final de su investigación es que no solo estaba pagando demasiado por los últimos seis meses, sino que por un período de tres años y medio, presumiblemente, estaba pagando por la electricidad de otra unidad.

Reacciones de los usuarios

El video de Scott despertó alertas entre los usuarios que descubrieron que muchas unidades de vivienda en su zona tienen medidores compartidos, por lo tanto, aumentan las posibilidades de que le ocurran lo del tiktoker.

@Contemplandoconcafé: “Si terminan cobrándote por su error, no lo pagues. Lucha contra ella. ¡Sería su culpa que pagaras menos!”

Oh bueno, encontré ansiedad de pago TikTok. Ustedes son mi pueblo”. @M: “esperando un gran reembolso para usted”

“esperando un gran reembolso para usted” @Johanna_Lanie_Keser : “Me sentiría mal por la factura 😂 de otras personas que están a punto de deber Mucho pago retroactivo”.

: “Me sentiría mal por la factura 😂 de otras personas que están a punto de deber Mucho pago retroactivo”. @BriarAndBriggsCo: “Esto me pasó exactamente. Estaba pagando por un apartamento vacío, pero mantuvieron todas las luces encendidas y las puertas abiertas, por lo que la calefacción era costosa”.

El video acumula más de 1 millón de visitas.