Pamela Anderson revela que nunca superó su separación de Tommy Lee

La actriz Pamela Anderson reveló que nunca pudo superar la ruptura de su matrimonio con el baterista Tommy Lee, padre de sus hijos. Así lo expuso como parte del adelanto de sus memorias y de su documental en Netflix, ambos saldrán a la luz pública este 31 de enero.

A pesar de que se casó otras cuatro veces, su primer esposo, es el que nunca ha superado.

“Creo que todo se reduce a que nunca superé el no poder hacer que funcionara con el padre de mis hijos, y aunque pensé que podría recrear una familia o enamorarme de alguien más, simplemente no soy yo. Es imposible estar con nadie más. Pero tampoco creo que pueda estar con Tommy”, dice, mientras graba una nota de voz en el baño como parte del documental.

Pesadillas

La exestrella de Baywatch hace otras revelaciones, una de ellas es que a los 12 años la abusó su niñera, además habló sobre los videos sexuales que hizo en su intimidad con Lee y que le robaron de su caja fuerte.

Señalaron del robo a su electricista Rand Gauthier, a quien habían despedido. Al poco tiempo del robo, circulaban copias en VHS del video sexual de la pareja sin su consentimiento. Las imágenes las divulgaron varios medios, entre ellos, la revista Penthouse, lo que inició una batalla legal.

“Me dio pesadillas. No dormí esa noche. No tengo ganas de verla. Nadie sabe realmente por lo que estábamos pasando en ese momento. Deberían haberme pedido permiso”, dijo Anderson, de 55 años.

Contó que no olvida cuando entró a la sala del tribunal. “Todos los abogados tenían estas fotos de mí desnuda. Dijeron: ‘Estuviste en Playboy, no tienes derecho a la privacidad’.

“¿Cómo me cuestionan sobre mis preferencias sexuales y las partes de mi cuerpo y dónde me gustaría hacer el amor cuando es propiedad robada? Me hizo sentir como una mujer horrible, que solo soy un pedazo de carne que esto no debería significar nada para mí porque básicamente soy una puta”, destacó.

Recordó que el consejo de su esposo Lee fue que no dejara que eso le doliera, así que ella se bloqueó y firmó los papeles para cerrar el caso.

“Sé que algunas personas habrían luchado hasta la muerte por ello, pero estaba embarazada y no quería que afectara al bebé. No íbamos a poner en riesgo la vida de Dylan. Me devastó por completo, pero simplemente cerré los ojos y firmé los papeles”, compartió.