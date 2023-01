“Una celulitis me mandó a urgencias”: Marcela Mar reveló por qué hace días estuvo en cirugía

Muchos de los colombianos no pueden creer que personalidades como Marcela Mar tengan alguna inseguridad con su cuerpo, pues han sido consideradas, por años, las mujeres más bellas de la televisión. A pesar de la creencia de algunos, lo cierto es que muchas que están en la industria del entretenimiento, se sienten más presionadas de lo normal, lo que la llevó a querer operarse los senos y aumentarlos.

Mucho se ha hablado de las operaciones estéticas y de los riesgos que estas traen. Todos los cuerpos son diferentes, por ende, cada uno reacciona de manera distinta. Teniendo en cuenta que las prótesis son un cuerpo extraño, es muy probable que sea rechazado, lo que le pasó a Marcela en más de una oportunidad.

Marcela Mar reveló por qué hace días estuvo en cirugía

“Una celulitis me mandó a urgencias, así que las opciones era: cambiarlas o retirarlas. Crecí en los años 90, una década marcada por figuras como Pamela Andersón, Natalia Paris y las reinas de belleza. A los 18 años tenía un busto pequeño y por eso no me sentía mujer, creía que los chicos que me gustaban no se iban a fijar en mí. Desarrollé una inseguridad terrible, una sensación de insuficiencia que me acompañó buena parte de mi vida”

“Me puse mis primeras prótesis a mis 18 años en contra de las opiniones de mi familia. Al poco tiempo, una me hizo un rechazo, unos cuantos años se perforó una, así que de nuevo tuve que cambiarlas y bueno, así sucesivamente, fue traumático”, afirmó Marcela.

Todo esto, para finalizar, diciendo que había tomado la decisión de retirarlas hace nueve días y que ahora se sentía mucho mejor, pues podía respirar, así que aconsejaba que las que estuvieran pasando por lo mismo, también tomaran la decisión de retirarlas.

Pero no solo eso, confesó que desarrollo una enfermedad autoinmune, la cual no sabe si desarrolló por dichas prótesis o por el accidente que tuvo su hijo.