¿Se enojó? Así reaccionó Carmen Villalobos cuando se enteró que su novio habló de su relación en televisión

Los últimos meses se venía hablando mucho de Carmen Villalobos, recordada por su papel protagónico en ‘Hasta que la plata nos separe’, por el fin de su relación con Sebastián Caicedo, lo que fue una decepción para los seguidores de los dos, quienes los seguían desde años atrás y creían que iban a estar por siempre juntos.

Todo se hizo aún más triste para sus fans cuando Sebastían confirmó que estaba en una nueva relación amorosa, dejando así de lado a carme y acabando con la posibilidad de un regreso de la pareja. Por otra parte, de la colombiana se escucharon muchos rumores en relación a una nueva relación amorosa, pero la actriz no confirmaba ni negaba nada.

Pero esto no fue necesario, ya que fue Frederik Oldenburg, el presentador y galán venezolano quien confirmó que sí tiene una relación con colombiana, pero esto no lo hizo en sus redes o mediante una foto, sino en el canal internacional Telemundo durante el programa ‘Picante y Explosivo’, “Estoy feliz, estamos juntos hace poco tiempo. No sé si mi cara irradia felicidad, pero sí. Es una exclusiva, Carmen y yo somos novios”, dijo el hombre a millones de televidentes e internautas que terminaron viendo el video.

¿Pero qué dijo Carmen?

La actriz colombiana no se había pronunciado hasta ahora sobre el tema que había mantenido muy en secreto, pero después de lo hecho por su novio decidió utilizar sus redes sociales para pronunciarse, y contrario a lo que podrían pensar algunas personas que este sería un motivo de enojo, la artista aunque no fue específica con lo del noviazgo sí dijo estar muy feliz por el momento que está pasando y dio a entender que no tenia idea de lo que iba a hacer su nuevo novio, no fue sino hasta que vio todos los mensajes que se percató que algo había pasado por tooda la ‘revolución’ que se formó.