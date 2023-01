María Fernanda Aristizábal contó que quiere hacer después de Miss Universo y los canales de tv se frotan las manos

Maria Fernanda Aristizábal, la representante de Colombia en Miss Universo, tuvo un paso memorable en su carrera por la corona de la belleza tanto en Colombia, como en el certamen internacional. Por la pandemia generada por el covid-19 estuvo durante varios años como apoderada de la corona nacional, eso también le ayudó para estar más identificada con su rol y por eso logró hacer una buena presentación en Nueva Orleans, Estados Unidos.

Desde su creación en 1952, Miss Universo se ha convertido en uno de los principales hechos de entretenimiento en el año, por eso todo el planeta está pendiente de lo que suceda en el certamen, lo que lo convierte en una gran vitrina para las participantes. La colombiana Maria Fernanda Aristizábal fue una de las que supo aprovechar su paso por el evento y demostró que además de su gran belleza tiene carisma y talento para hacer otras actividades.

En una entrevista concedida al programa Lo sé todo el 16 de enero, a Aristizábal le preguntaron por su paso por Miss Universo, lo que la joven de 25 años dijo ha sido una de las experiencias más importantes de su vida. Al ser cuestionada sobre su futuro luego de su destacada participación, indicó que ella quiere continuar con su carrera de modelaje en Colombia y Estados Unidos, ya que su participación en el certamen le ha abierto puertas en el país norteamericano.

Pero eso no es todo, la nacida en Armenia aseguró que su deseo es continuar con su carrera como comunicadora, por lo que espera vincularse con un canal que le permita trabajar como presentadora, ya que es uno de sus sueños a cumplir. La joven ha demostrado que se desenvuelve bien frente a las cámaras y no sería una novedad que una exreina pase a la televisión, por lo que no sería extraño verla pronto en los medios.