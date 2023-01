“Estuvo escalofriante”: Le dan ‘palo’ a RCN por sus traductores durante la trasmisión de Miss Universo

La nueva edición de Miss Universo dejó consigo varias críticas. Aunque Miss Colombia no logró llegar a la semifinal del certamen esto no fue impedimento para que los colombianos siguieran al tanto del concurso y la que se lleve la corona universal.

En medio de la trasmisión realizada por el canal RCN las críticas no se hicieron esperar por parte de los usuarios, quienes se fueron en contra del medio por los traductores contratados y así lo dejaron saber a través de sus redes sociales.

La edición por parte del medio contó con la traducción de un hombre y una mujer, pero lo que llamó la atención en varias ocasiones fue los constantes errores que tenían estos. Algunos usuarios indicaron que el RCN no invirtió el dinero suficiente, pues las concursantes y presentadoras daban extensas declaraciones y el intérprete se remitía a resumir estas de manera incorrecta.

Asimismo, otro de los detalles que resaltó fueron los errores en algunas palabras mencionadas. En medio de esto varios usuarios no dudaron en reírse a través de las redes sociales, indicando que no sabían que era peor, el hecho de no saber inglés o tener que aguantarse a los intérpretes elegidos para este nuevo certamen.

Y es que varios se tomaron la situación con gracia que hasta culparon la mala traducción con la eliminación de María Fernanda Aristizabal del concurso pues, todos los puntos resultan ser importantes a lo largo del certamen.

Por otro lado, indicaron que esta no es la primera vez que sucede, ya que en pasadas trasmisiones ha ocurrido la misma situación. Además, hubo usuarios que defendieron a los intérpretes resaltando que no resulta ser una tarea sencilla el hecho de estar en vivo, traduciendo el más importante certamen de belleza el cual está siendo sintonizado por gran parte de la población colombiana.