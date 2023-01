Video: se conoce video en defensa de Clara Chía tras ola de ‘hate’ por canción de Shakira

El video en defensa de Clara Chía circula en las redes sociales y en este participan varios conocidos de Gerard Piqué, ya que hacen parte de la Kings Leage. En este participan tres de los participantes de la liga de Piqué y aseguran que Clara no se merece todo el ‘hate’ que está recibiendo por cuenta de la más reciente canción de Shakira.

Sin duda alguna, el mundo explotó tras la publicación de la nueva canción de Shakira con Bizarrap, Music Sessions #53′, con la que batió un récords en las distintas plataformas musicales.

La letra está llena de frases contundentes contra Gerard Piqué, quien la engañó con Clara Chía, al parecer por mucho tiempo, por lo que terminó su relación de 12 años y dos hijos.

Clara Chía no merecer el ‘hate’ dicen sus defensores

A través de las redes sociales también se conoció un video en el que dos personas muy cercanas a la nueva pareja se refirieron al tema y afirmaron que no hacía falta que Shakira la mencionara en sus letras, “porque es una niña muy buena, que nunca se ha metido en nada, ni ha dicho nada, ni se ha pronunciado”, dijo Víctor Navarro.

Ante lo dicho por Navarro, Gerard Romero agregó: “aquí va a estar por ver la gestión de Clara de este momento. Desde aquí fuerza a la pobre novia. Lo poco que la hemos tratado porque forma parte de toda la organización de la Kings Leage, me parece una persona muy buena y no sé si tiene que recibir ese palo tan directo y esa gestión no creo que sea muy buena”.

Luego Navarro agregó: “lo de Clara lo voy a decir, yo llego temprano a la Kings Leage los domingos y cuando yo llego, Clara Chía ya lleva ahí dos hora trabajando. Está en la caseta del staff con todo el mundo, preparando cosas, encima de todo, preguntando si todo está bien. Es muy trabajadora. La ha pasado muy mal cuando los paparazzis la empezaron a seguir y pasaba malos momentos. En eso a mí me sabe mal por ella”.