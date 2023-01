Jessi Uribe encara a fanática por comentario sobre su música en Instagram

La carrera del cantante Jessi Uribe sigue creciendo como la espuma y no es para menos cuando dentro de su repertorio tiene canciones que hablan de los desamores y encuentros que se ajustan a la medida de cada historia.

Puede leer: Jessi Uribe dejó ver ‘enorme’ detalle en Instagram y lo señalan de enseñar de más

No es casualidad que lance un tema y este sea un hit, pues sabe bien cómo llegar al corazón de su fanaticada, pero esta vez no es noticia por quitarse la ropa o mostrar d más, sino por la respuesta que le dio a una seguidora.

En su red social Instagram, en la que acumula millones de seguidores, ha posteado un extracto de uno de sus más recientes éxitos como lo es ‘No Quería Engañarte’ asegurando que “Yo no quería engañarte, pero hacía mucho frío y una noche me cansé de no encontrarte…”.

Ante esto una de las seguidoras le escribió “Canta muy bonito, pero si me gustan 2 canciones de él es mucho”. Al leerlo el cantante de inmediato le contestó de manera sarcástica “con una sola hice 300 shows mi primer año , gracias 😂”.

Como era de esperarse el post se llenó de otras reacciones en las que los miembros de la comunidad digital del también esposo de Paola Jara, se volcaron a apoyarlo ante lo escrito por la mujer y entre ellas su nueva respuesta.

“Wow gracias por responder justamente esas dos canciones de tus inicios son las que recuerdo disculpa si te ofendí no te lo tomes a mal solo es mi opinión vuelvo y digo cantas muy lindo pero el repertorio no”, agregó.

Próximamente el cantante se juntará con el intérprete Yeison Jiménez con quien se disputará el denominado ‘Duelo De Titanes’ con el que recorrerán diversas ciudades de Colombia y a su vez con el cantante mexicano Alejandro Fernández a quien acompañara en su gira por América del Sur.