La “abuela más sexy del mundo” busca pareja de entre 20 a 50 años: “Estoy destinada a encontrar el amor”

La “abuela más sexy del mundo” aseguró estar buscando el amor de su vida después de recibir una docena de propuestas de diferentes hombres jóvenes.

Gina Stewart busca al amor de su vida

Gina Stewart, una modelo de OnlyFans de 52 años, es una figura mundial debido a su eterna juventud, además es adorada por miles de hombres.

A pesar de su edad, no ha logrado encontrar el amor verdadero y ha permanecido soltera más tiempo del que le hubiese gustado, actualmente se encuentra en búsqueda de un hombre romántico, según informa Daily Star.

La modelo de origen australiano, afirma que es muy cuidadosa con las personas que conoce y que entran a su vida, pero que está dispuesta a salir.

“Soy soltera y creo que a medida que envejezco y tengo una hija, me he vuelto cuidadosa en cuanto a quién dejo entrar en mi vida. En realidad no estoy buscando a nadie en particular, creo que si estoy destinada a encontrar el amor, sucederá y probablemente me enamoraré cuando menos lo espere”, comentó a Scottish Sun.

La estrella de OnlyFans ha estado soltera durante bastante tiempo y afirmó que estaba apegada a un amigo que murió recientemente, informa Daily Star.

Estrella de OnlyFans quiere salir con hombres jóvenes o de su edad

Su preferencia sería hombres jóvenes aunque no está cerrada a la posibilidad de conocer y salir con alguien de su edad.

Ella indicó: “Para ser honesta, muchos hombres jóvenes aman a las mujeres mayores, probablemente recibo más solicitudes de la generación más joven que de mi generación. El mayor con el que he salido tenía unos 50 años y el más joven unos 20 años”, comenta Daily Star.

“En realidad no he salido desde que un amigo cercano a quien estaba unida falleció el año pasado, pero 2023 parece prometedor y cualquier cosa puede pasar”, continuó Gina.

La belleza de la rubia atrapa a los hombres, quienes creen que es más joven de lo que sus fotografías dejan ver.