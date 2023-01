Mujer mostró los senos en el Carnaval de Blancos y Negros

El Carnaval de Negros y Blancos es la fiesta más grande e importante del sur de toda Colombia. Si bien por su indicación geográfica le pertenece a la ciudad de Pasto, también ha sido adoptada por otros municipios del departamento de Nariño y del suroccidente colombiano.

Desde el pasado 30 de septiembre de 2009, es decir desde hace casi 14 años, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por el comité de la Unesco y se celebra del 2 al 7 de enero de cada año, y atrae un considerable número de turistas colombianos y extranjeros.

Pero esta vez las carrozas, los disfraces y en especial la celebración no fueron la noticia, sino una de las participantes quien en medio de la euforia la mujer mostró los senos.

El hecho ha sido ampliamente criticado por quienes reiteran que se trata de una festividad llena de arte y que es para el entretenimiento no solo de grandes, sino también de los más pequeños de la casa.

Desde la cuenta en la red social de Facebook del Movimiento Cívico Alianza Nariñense se dieron a conocer los videos en los que la mujer muestra los senos mientras suena con furor la música, y en la publicación las reacciones no se hicieron esperar.

“No es apto para menores de edad, es un carnaval de cultura y arte 🎭, igual la señorita que está haciendo este espectáculo no lo está mostrando como arte si no como algo obsceno; se mira muy ordinario y vulgar. No es la idea de nuestros carnavales” y “La vulgaridad y el exhibicionismo no tienen lugar en nuestro carnaval. La característica del mismo, es precisamente, una exaltación al arte y a la belleza”, son solo algunos de los mensajes que destacan.

La respuesta de la mujer que mostró los senos en el Carnaval de Blancos y Negros

Ante la viralización del video en el que se ve como le levanta el brasier la mujer ha salido al paso a pedir disculpas al publico y a los organizadores, aseverando que se encontraba bajo los efectos del alcohol.

“Quiero pedirles una disculpa a todos, porque el día de ayer sucedieron unos hechos muy vergonzosos de mi parte, porque yo estaba en estado de alicoramiento. Yo compré mi puesto, yo mandé a hacer mi vestuario, pero todo esto sucedió en un lapso de tiempo y estoy muy apenada y no quiero que por favor esto se me salga de las manos”, contó la mujer.