“Estoy preocupado”: ‘La Liendra’ comenzó el 2023 con un curioso problema en su cuerpo

‘La Liendra’ se mostró un poco consternado en sus redes sociales al comentarle a sus seguidores que todo indica que el 2023 le presentará un cambio radical a su vida y a su cuerpo, algo que le terminó preocupando por los problemas de salud y el cambio de rutina que esto le pueda presentar a futuro.

Actualmente, el creador de contenido se encuentra de vacaciones junto a su novia Dani Duke en República Dominicana, disfrutando de un rato de descanso antes de empezar con sus actividades regulares con sus respectivos emprendimientos y en las plataformas digitales.

Pero a pesar de disfrutar de un rato alegre y relajado entre la playa y las olas del mar, La Liendra no pudo evitar notar un detalle en su cuerpo que empezó a preocuparle considerablemente y no dudó en manifestar su inquietud en las redes sociales.

Todo comenzó cuando él y su pareja estaban cenando es un restaurante en donde el chef ejecutivo terminó siendo un fanático de ambas figuras. A propósito de esto, tuvieron una velada con todas las atenciones y unos platillos variados.

Pero tal parece que el influencer empezó el 2023 con ganas de comerse al mundo y un poco más, ya que confesó que terminó comiéndose cuatro platillos y todavía tenía hambre: “preocupado estoy este año. llevo aproximadamente cuatro platos y tengo la misma hambre del primero”.

Seguidamente confesó que es algo que le ha estado pasando desde hace algunos días, y que de seguir con este mismo apetito deberá aplicarse un poco más en el gimnasio.

“Yo creo que esto de ser flaco puede que sea un problema o un defecto que este a punto de irse de mi vida. Estoy preocupado, literal este año voy a tener que hacer ejercicio no solamente por salud, sino porque me daría miedo de que me engorde. Estoy comiendo mucho”, concluyó La Liendra.