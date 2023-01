Madre se emociona al comprobar que su hija ya sabe hacer arroz

Un video de 42 segundos se está haciendo viral al mostrar la emoción que sintió una madre al comprobar que su hija aprendió a cocinar. En concreto, la joven supo preparar su primera olla de arroz, algo que parece sencillo, pero que o todo el mundo logra hacer a la perfección.

El clip acumula más de 1,4 millones de reproducciones en TikTok y fue subido en la cuenta @yessmaldonado1 la hija de la señora que está ganando fama con su simpática reacción.

No podía creerlo

La escena no es nada elaborada. La señora aparece de espaldas probando lo que se supone es el arroz que su hija hizo. Tras varios segundos, la mujer voltea con cara de asombro al comprobar que ya no hacía falta que ella resolviera el lío del arroz, ya que por fin la chica supo cómo hacerlo. El momento ha sido compartido en otras redes sociales y hasta en medios informáticos como El Imparcial.

El arroz es muy complejo a la hora de cocinarlo (Unsplash)

Como se sabe, el arroz es un cereal que debe ser cocido en agua, pero muchas veces por exceso de líquido o por moverlo mucho queda crudo, o en partes pegajoso ya que expone el almidón. Lograr que cada grano quede suelto como aparece en los comerciales toma tiempo y mucha práctica.

Pero la muchacha se propuso a cocinar un buen arroz para presumirlo a su mamá y darle ese momento de alegría. Justamente eso fue lo que pasó. La mujer quedó encantada, no sin antes ponerlo en duda porque hasta en un momento del video preguntó si acaso no lo había comprado. “No manches, cómo lo voy a comprar”, respondió la hija que no aparece en la grabación.

“Hija, ya te quedó el arroz. Ya sabes... Te quedo así… No se te pegó y no se te batió. Ya sabes hacer arroz”, expresaba la mujer con cara de felicidad.

Elogios para la mamá

Más de mil quinientos comentarios han escrito en la publicación, muchos celebrando el momento y felicitando a la chica por tener a una madre tan entusiasta.

“Mi mamá me dice “ves cómo sí sabes?” cada que ve que me sale un platillo”; “Capaz fue suerte, el arroz es tan complicado de hacer…”; “Yo tengo 26 y todavía no me queda el arroz, ya eso es caso perdido”; “A mí a los 20 me dijeron que ya podía casarme o vivir solo”; “Yo mientras tanto preparo unos vasos de agua exquisitos”; “Es como tu graduación en la cocina, ese gritito de emoción”, fueron parte de las opiniones.

Contenido relacionado

¡Revisa tu billetera! Este billete de un dólar está valorado en más de 30 mil dólares

El consumo de té verde podría estar asociado al “gen de la longevidad”