Cuando se creía que se conocía gran parte de la vida de la misteriosa Clara Chía, llega el 2023 con hallazgos inimaginables hasta para la novia de Piqué.

Y es que a pesar de que la estudiante de relaciones públicas siempre se ha mantenido muy hermética sobre su vida familiar, hubo alguien que quiso alzar su voz y dejar atrás todo el marketing que se ha creado desde que esta chica inició su relación amorosa con el exjugador del Barcelona. Esta persona no es más que la hermana menor de la joven de 23 años y que lleva por nombre Johana Chía, sí así como se lee, pues a través del periodista Javier Ceriani, se conoció que la rubia no es hija única.

La noticia impactó a más de uno, pero luego de que el comunicador revelara a través de su programa de YouTube Chisme No Like que la familia de la novia del deportista es más amplia, no hubo quien no quisiera tener más detalles de la adolescente que al parecer es mucho más rebelde y directa.

Clara Chía tiene una hermana que todos desconocían

“Ocultaba a su hermanita menor… Su hermanita se llama Johana Chía tiene sus redes sociales y muchas veces allí se manifiesta, habla y dice cosas. Hay un marketing que le quieren hacer a Clara Chía de que es una chica de familia de ricos, que fue a los mejores colegios, que tiene las mejores notas, que es de la realeza y eso no es verdad”, expresó Ceriani en su programa y con esto hizo estallar las redes sociales, pues todos creían que Clara Chía era hija única.

¡No es hija única! Esta es la hermana menor que Clara Chía había ocultado Foto: Captura de pantalla de Youtube.

Por si fuera poco, la cantidad de seguidores en las redes de esta también rubia adolescente se incrementaron y al parecer ella está dispuesta a no callar muchos de los secretos que hay sobre la relación de su hermana y el futbolista. E incluso, ella está dispuesta a contar cuál es su verdadero estatus económico que al parecer no tiene nada que ver con lo que se ha dicho en los medios.