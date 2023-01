Jairo Martínez, exjurado de ‘Yo me llamo’ reveló ser víctima de extorsión por videos íntimos

Jairo Martínez es un reconocido manager, productor y presentador, quien es recordado por su participación como jurado durante varias temporadas del programa de canto ‘Yo me llamo’, en compañía de Amparo Grisales y otras figuras del mundo del entretenimiento y también como presentador de ‘La movida’.

Sin embargo, todo no ha sido color de rosa para Martínez, pues en medio de una entrevista para el programa ‘Lo sé todo’, indicó que estaba siendo extorsionado con varias llamadas intimidantes con el fin de que les dieron una alta suma de dinero, con la cual tampoco contaba.

De acuerdo con sus declaraciones los presuntos extorsionadores lo presionaron diciendo que tenían unos videos íntimos los cuales iban a ser publicados si no daba el dinero solicitado. Y es que esta situación no ha sido nada fácil de afrontar para Jairo debido a la constante preocupación, sin embargo, no tiene miedo de la publicación de los mismos.

El productor aseguró: “La gente no asimila un cambio y aprovecha estas llamadas extorsivas, que si tú no me das plata como me dabas antes tengo unas fotos tuyas que voy a sacar, tengo un video grabado…” Sin dejar de lado, que este no es el único hecho del que ha sido víctima pues, se conoció que fue estafado en Medellín.

Posteriormente, Jairo relató como ha tomado la extorsión: “cuando a ti te llaman y te dicen que tienen unos videos tuyos y unas fotos tuyas que estás en pelota, o de pronto fumándote un tabaco o no sé, haciendo algo que la gente llama indebido, pues yo sigo las reglas… la dosis personal, no me emborracho en la calle, no manejo borracho”.

Finalmente, aseguró que ante las repetidas llamadas ha respondido que los videos ya son viejos así que no tendría mucho problema si llegan a ser publicados. Asimismo, agregó que los invita a su apartamento para que puedan tener un nuevo material.