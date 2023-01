“Lucía mejor cuando estaba con Shakira”: Piqué con un look “desarreglado” como el de Clara Chía

al exfutbolista no le importa que lo vean junto a su novia Instagram @clarachiamartii / @clarachia_pique

Desde que se separó de Shakira, Gerard Piqué ha sido blanco de duras criticas por parte de la prensa en todo el mundo. Su infidelidad con la joven de 23 años, Clara Chía Martí, le ha costado sangre sudor y lágrimas.

Pero ya al exfutbolista no le importa que lo vean junto a su novia, la empleada de su empresa Kosmos. Se lucen en restaurante, en la calle, en su carro, sin importarle el asedio de los paparazzi.

Lo peor no es eso, sino que ahora se le ve a la expareja de Shakira con un look “desaliñado” y “desarreglado”, casi que una copia de su novia que no es ejemplo ni de moda, ni de buen gusto, ni de belleza.

Lucía mejor con Shakira

El dueño de Kosmos ya no se esconde de los paparazzi y en sus últimas apariciones, se muestra con un cambio de look, el cual comparan con el estilo que tiene su novia. Pero las observaciones de los internautas van más allá, aseguran que lucía mejor cuando estaba de pareja con la cantante colombiana.

Según el portal Terra, la española de 23 años no ha salido bien parada delante de Shakira, constantemente la critican por su manera de vestir y de salir ante la cámara, pues aseguran se ve un tanto desarreglada.

Muchos de los seguidores de la barranquillera y del propio Piqué, desaprueban su nuevo look, camisetas sucias, barba descuidada y un posible aumento de peso.

Además, aseguran que el ex jugador ya no se preocupa tanto por su imagen personal, pues entre los comentarios que se leen en redes sobre el dueño de Kosmos es que “parece como que ya no se baña todos los días”. Por tal motivo, se dice que lucía mucho mejor cuando mantenía una relación con Shakira.

Recordaron que el ex futbolista antes se preocupaba más por su imagen, ya que lucía como todo un hombre de negocios, pero ahora con Clara Chía Martí, viste con looks más casuales que la hacen aparentar una edad mayor a la que tiene.