Mujer se vuelve viral por regañar a su pareja por teléfono: “Estás hablando con el demonio de Tazmania”

El contenido que se ve en las redes sociales es extraño y sorprendente. Esta vez, una mujer colombiana se ha hecho viral por estar hablando la calle por teléfono mientras discute con su pareja y le reclama por no haber llegado a su casa a la hora pautada.

La mujer se encuentra discutiendo con, al parecer, su pareja, pero la atención recayó en el extenso vocabulario con el que se expresa. En el video de la discusión se escucha que el problema tiene que ver porque la pareja de la joven no estaba en casa y eso provocó su disgusto, hasta el punto en el que se alteró y sofocó en pleno andén. En consecuencia, la protagonista, con su característico tono, no le importó nada y empezó a decir groserías sin cesar.

El demonio de tazmania mi papá...



“A qué jugamos (...) entonces no me sirve socio, no. Así se lo digo sinceramente, con guitarra, lo que usted me dé: coma (...) porque sinceramente usted tuvo que terminar en la casa, del trabajo pa’ la casa (...) Así yo le diga socio, usted me flechó o no (...) sea donde su madre, sea donde su hermana, porque usted está terminando de trabajar y tiene que estar en la casa (...) Tiene una mujer, tiene cosas que hacer (...) ¿Cómo así que cálmese?, usted con quién cree que está hablando, está hablando con el demonio de Tazmania (...) entonces dígame cómo es”, fueron las palabras que pronunció la ciudadana y generó todo tipo de reacciones en redes sociales.

El video fue grabado por personas que se encontraban dentro de un vehículo y no podían dejar de reír. Luego, se subió a Twitter y fue cuando se viralizó, pues recibió interacciones y comentarios como: “El demonio de Tazmania jajaja yo sí creo”; “Vaya pa’ la casa antes de que resulte en la morgue jaja”; “Se transformó y le ganó a Goku”; “Así es la sana convivencia”; “En casa le espera un regalo”, se lee en los escenarios digitales.