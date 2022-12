“Sigan siendo igual de hijue...”: Jessi Uribe se desahogó y le cantó la tabla a más de uno

Jessi Uribe es uno de los cantantes de música popular más reconocidos en el país. El inicio de su carrera se dio mientras se presentaba en ‘A otro nivel y desde allí, su crecimiento fue imparable. Sin dejar de lado, que ha sido uno de los artistas más sonados por su relación con la también intérprete Paola Jara, con quien contrajo matrimonio hace poco tiempo y se han dejado ver más felices y unidos que nunca.

El artista en los últimos días del año ha estado más que nunca a través de las redes sociales, en especial por si participación en la Feria Cali y compartiendo con su pareja, Paola Jara quien también ha estado en el mismo evento y no dudó en resaltar la emoción que siente.

Uribe compartió una seria de fotos de su silueta en la que agregó un mensaje teniendo en cuenta estas festividades y también, los éxitos musicales que logró alcanzar desde el inicio de su carrera, luego de su participación en ‘A otro nivel’.

El bumangues por medio de su cuenta de Instagram, indicó: “Gracias a Dios por no soltarme de su mano en cada paso que di por cuidar a mis seres queridos (…) Gracias a todos ustedes por ayudarme a crear tantos recuerdos hermosos (…) se me olvidaba gracias a todos los que durante el año me trataron mal y me hicieron los peores comentarios no saben lo fuerte que me hacen”.

Seguidamente, Uribe aseguró que no les desea a sis ‘haters’ que cambiaran pues, las críticas han logrado formarlo no solo para la música, sino también, han ocasionado risas debido a que muchos de estos no son reales. Posteriormente, el cantante compartió un clip en el que se observa a Paola Jara mientras se besan. En medio de este aseguró que deseaba grabar este momento porque de esta forma era la que deseaba cerrar el año, dándose la bendición con su esposa, Paola Jara.

Y es que a pesar los malos comentarios desde que se conoció la unión de la pareja, ambos siguen demostrando el amor que se tienen, los deseos y también, los proyectos que busca cumplir juntos. Dejando claro, que no solo comparten la pasión por la música sino también, por otro tipo de negocios.