Felipe Saruma presume cómo Adhara le dice papá a él y no a Lowe León

Felipe Saruma y Andrea Valdiri ya llevan meses de casados, pero lo cierto es que su relación se veía muy seria desde hace tiempo. Cuando Andrea quedó en embarazo, Felipe Saruma fue el primero en hacerse caso de ella y de la bebé. Desde que Adhara abrió los ojos, Felipe estuvo allí para ella. Ahora, ese amor que regó desde que ella era tan pequeña, están dando sus frutos.

Muchos en redes sociales le han dejado saber a Felipe lo mucho que lo admiran por su gran labor como padre, sobre todo porque, a pesar de que no es de él, ha tenido la gran responsabilidad de criarla y amarla como propia, desde tan joven.

En cuanto a Lowe, podría decirse que no ha sido una figura presente en la vida de la pequeña Adhara. Muchos lo acusaron de no querer responder por ella. Sin embargo, luego de todo el proceso legal que tuvo con Andrea, él presentó pruebas de que trató de estar pendiente, pero Andrea no lo permitía del todo.

Sin importar de quien fue la culpa, Adhara tiene muy claro que a su papá lo tiene todos los días en casa y es Saruma, pues el creador de contenido compartió un video donde la niña llegó a saludarlo, dandole un tierno beso en la pierna y llamándolo papá.

a pesar de que Saruma no hizo ningún comentario, si es cierto que los usuarios en internet no perdieron el tiempo para sacarle en cara a Lowe lo que es estar al lado de una bebé todo el tiempo.

“Dios permita que él siempre esté para ella” “Lowe, salió del Grupo” “Le dice papa, lo quiere, ¿qué sentirá el lowe?, ojalá recupere el cariño de su hija algún día” fueron algunos comentarios de usuarios en internet.