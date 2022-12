Le iba dando ‘la palida’: Periodista de noticias Caracol no ocultó lo mal que se sintió en vivo

Noticias Caracol es uno de los canales nacionales más vistos en el país. Los ciudadanos buscan no solo informarse, sino también, realizar algunas denuncias sobre los distintos hechos que afectan a Colombia, sin embargo, las nuevas caras del medio han producido un sinfín de comentarios en las redes sociales por su actuar.

En esta ocasión la protagonista no fue Erika Zapata, quien se convirtió en tendencia en los últimos días, sino que lo hizo un nuevo periodista que se encuentra cubriendo los últimos días del año. El hombre se encontraba en el occidente de la capital en compañía de la Policía de tránsito dando a conocer los consejos y las medidas para este fin de año en las carreteras del país.

En medio de su reportaje el periodista quiso demostrar los riesgos de manejar bajo estado de embriaguez, a partir de algunas gafas que revelaban el grado de alcohol del mínimo al máximo. Primero, se probó los lentes que cuentan con un grado dos de alcoholemia caminando por una señalada línea recta, claramente el mareo fue el protagonista del clip.

Tanto así, que el comunicador decidió parar y aseguró: “Uy no, me estoy mareando” y le preguntó al Coronel si estas eran de tipo 2 a lo cual él afirmó, pero el ejercicio no terminó allí, para el periodista pues, decidió probarse las de grado 3 de alcohol.

Luego de probárselas indicó que ni siquiera podía ver a su camarógrafo. Posteriormente, intentó nuevamente atravesar la línea blanca demarcada en el suelo. En medio de risas por poco cae al piso y aseguró que cuidado con los carros, denotando que no podía ver nada.

Finalmente, el periodista resaltó que conducir en estado de embriaguez no funciona. Además, intentó coger las llaves que estaban en el suelo dejando ver la poca visibilidad y lo lejos que se encontraba de las mismas. Estas herramientas son utilizadas por las autoridades para sensibilizar a los conductores que transitarán por las diferentes vías del país.