Mónica Rodríguez se va contra Pedro Lopera sobre su concepto de igualdad

Pedro Lopera es un joven emprendedor y estudiante de Derecho, que le gusta hablar de diferentes temas relacionados con filosofía, política y emprendimiento, por lo que toparse con uno de sus videos en redes sociales es común.

Recientemente ha publicado uno en el que se lanza contra la petición de igualdad, pues asevera que son muchas las diferencias y trabajo por lo que pasa un hombre, el cual está siempre en la línea de fuego.

“Ya están diciendo que los hombres tienen un privilegio por el hecho de ser hombres y yo tengo una historia sobre eso. Este año visité 15 obras de construcción, hablé frente a más de 800 obreros, y notaba que ellos madrugaban para caminar, coger bus o llegar en moto al lugar. Trabajan al Sol y agua, en las alturas, comían poquito, cargaban pesado y les pagaban muy poco. Exactamente ¿Dónde está el privilegio ahí?”, contó Pedro Lopera.

Seguidamente precisó que a su juicio el error de las personas que las personas que aseguran que los hombres tienen un privilegio es porque los hombres en la política, millonarios y los de las juntas directivas representan a la totalidad de la población masculina, ignorando que la mayoría de los hombres no forman parte de estos.

Agregó que los trabajos más desagradables de la sociedad están dominados por hombres, ya que están metidos en las minas, trabajando en las alturas, en el ejército, construyendo edificios, y son los que tienen que llegar cada vez que hay una emergencia.

“Por eso, a muchas de las personas que están pidiendo igualdad yo no les creo, porque solo la están pidiendo en posiciones donde hay plata, poder, diversión e influencia, pero no el resto de actividades. Y eso ya no parece un reclamo de igualdad, sino de privilegios, es decir, exactamente aquello a lo que están criticando” — Pedro Lopera

El video generó todo tipo de reacciones las cuales estuvieron más que divididas, pues algunos le sugirieron hacer uno similar, pero con las trabajadoras domésticas. Uno que incluya el trajín de ellas para poder llegar al trabajo incluyendo el acoso que del que son algunas víctimas en las calles. Ante esto la presentadora de ‘Noticias Uno’ Mónica Rodríguez no dejó de opinar al respecto y lanzó sus respectivas palabras.

“8 horas yéndoles muy bien. Muchas salen 3 am para llegar 6am. A algunas no les dan ni comida. Salen de su trabajo 5/6pm para llegar a sus casas a hacer comida, aseo. Se acuestan 11. Duermen poco, les pagan mal, les eliminan prestaciones. El señor no se da cuenta de nada”, respondió Mónica Rodríguez.