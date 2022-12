Padres regalan a su hijo adulto la muñeca que siempre quiso recibir en Navidad y emocionan a las redes

El creador de contenido UnTalFredo compartió un emotivo video en TikTok, el cual se volvió viral a través de las redes sociales, luego que recibiera un especial regalo navideño por parte de sus padres. Se trata de un obsequio que quería desde pequeño, quedando emocionado tras descubrirlo.

El regalo que emocionó a todos en redes sociales

Según consigna Milenio, el influencer recibió de regalo una muñeca Barbie que soñó desde que era niño.

“Mis papas me regalaron una Barbie a mis 20 años, llorando en navidad”, escribió en el video que compartió a través de TikTok.

En el inicio del registro, la madre le dice a UnTalFredo que era un regalo que siempre había querido. Mientras que su padre le dijo con voz entrecortada que “disculpa que hasta ahorita te la hayamos entregado”.

“Mi yo de 8 años está llorando mucho, no se imaginan lo que esto significa, y no porque quisiera jugar con una Barbie a mis 30 años, sino por el momento de aceptación que viene consigo. Hoy mis papás me dijeron “te amamos, te aceptamos, te apoyamos y nos disculpamos por todos los años que no pudiste ser tú” sin necesidad de usar palabras. A todxs esxs niñxs allá afuera sepan que todo mejora y que por favor nunca dejen de ser uds mismxs”, afirmó finalmente en su cuenta de Instagram.