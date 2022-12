‘Maluma, baby’: el paisa tiene un objetivo claro para el 2023 y no es precisamente musical

Juan Luis Londoño Arias, conocido en la escena musical como Maluma, se ha logrado consolidar en lo más alto de los exponentes del reguetón actual, el colombiano ha logrado con el paso de los años dejar su música literalmente en el top de los rankings. Sus conciertos usualmente tienen boletería agotada gracias a los millones de seguidores que tiene en todo el mundo. Eso ha hecho que el paisa sea tenido en cuenta por diferentes marcas que lo quieren como su imagen.

Lea también: Maluma compartió en redes el regalo que se dio de Navidad y que contradictoriamente lo hizo sufrir

Gracias a su reconocimiento los contratos del paisa son millonarios y claramente dinero no le falta, fama tampoco. Ha sabido mantenerse vigente con el paso del tiempo y por lo visto esto no dejará de ser así, es joven, bien parecido y tiene talento en el género musical que hace. Por eso imaginar que el paisa tenga un deseo por cumplir en el nuevo año es bastante curioso, pues se podría pensar que ya todo lo tiene, pero no es así.

También le puede interesar: Modelo que estuvo con Maluma contó detalles íntimos del cantante y reveló hasta el olor que tiene

Aunque en la música espera seguir avanzando y creciendo, hay algo de lo que ha venido dando pistas de meses atrás, pero ahora se refiere al tema explicitamente y es su deseo de ser padre. Al paisa siempre se le ha visto muy familiar y en algunas ocasiones ha dejado ver que espera tener su propia familia. Juan Luis afirmó que ha llegado el momento para hacer esto realidad, alcaró que su novia no está en embarazo, pero sí están en la tarea.

La idea es que en el 2023 llegue su primogénito para poder compatir con él o ella en la época decembrina del próximo año, parece que las fiestas de Navidad y las novenas han motivado al cantante, y por han paso de los planes a la acción con su pareja Susana Gómez, para que esto suceda más pronto que tarde.