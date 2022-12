Propuesta de boda en un supermercado se hizo viral

Este año se han hecho virales varias propuestas de boda muy originales. Recordamos aquella que hicieron en Monterrey a lomo de un caballo.

También, hubo una propuesta en una playa de Los Cabos y el anillo cayó por accidente en la arena, lo que desató verdadero pánico al casi dar por perdida la joya. Afortunadamente todo se trató de una broma ya que el novio escondía el verdadero anillo y se lo entregó a su novia poco después.

En estos días de Navidad se hizo viral otra curiosa propuesta, esta vez en un lugar poco convencional.

En un automercado

Pocas personas pueden imaginarse una escena romántica mientras compran la comida de la semana o los trastes de cocina, sin embargo, un enamorado rompió con los moldes y acudió ante su enamorada en su lugar de trabajo.

La chica labora en Mercadona, un popular automercado de España. El video fue publicado en la red social china TikTok en la cuenta @paablomoonteero con la descripción: “Voy a Mercadona y pasa esto”.

La escena fue de lo más inesperada, no solo para la novia, sino para todos los clientes que se encontraban a esa hora en la tienda. Allí, entre los pasillos del detergente y artículos de maquillaje se encontraba la chica en uniforme de trabajo, cuando de repente vio llegar a su amado acompañado de los acordes de las Tunas, que son una hermandad de gran tradición en ese país.

Inmediatamente el enamorado se arrodilló ante su amada y le hizo la propuesta mostrándole el estuche con la sortija. Los clientes hicieron espacio para ver la escena y hasta grabaron el momento. “¡Qué bonito!”, exclamó una señora que se encontró con la agradable sorpresa.

Reacciones de todo tipo

Hubo usuarios que no vieron bien la idea de proponer matrimonio en el sitio de trabajo de la joven, incluso, calificaron la escena de “cutre”, término despectivo que se refiere a algo pobre o de mala calidad.

Otros, por el contrario, celebraron que el momento se hizo acompañar por el grupo folclórico. “Pues hombre, el sitio es lo de menos. Pero esa muchacha se quedará con que le han pedido matrimonio entre papel higiénico, gel, champú y maquinillas para afeitar. Todo muy romántico”, escribió un usuario, reseñó Cope.

“No sabéis como la entiendo. A mí tampoco me daba tiempo de nada cuando trabajaba en Mercadona. Buena forma de conciliar vida laboral y familiar”; “Muy bonito, pero me hacen eso y me enfado”; “¡Qué bonito! Mercadona siempre con el amor, mis padres se conocieron trabajando allí” opinaron.

