Este actor rechazó 250 millones de dólares para protagonizar “Avatar” y no se arrepiente

El inmenso éxito que está teniendo “Avatar: The Way of Water” en la taquilla internacional y con la crítica, la podría perfilar para pelearse con su predecesora por el premio a la película más taquillera de la historia, pero pocos saben que la cinta original tenía planeado otro protagonista, el cual tuvo que declinar y se perdió unos 250 millones de dólares.

El éxito de “Avatar” en 2009 fue sin duda uno que la industria del cine a nivel mundial no ha olvidado, la cinta logró unas cifras envidiables en la taquilla a nivel mundial, donde prevaleció por varios meses, consiguiendo un hito totalmente extraño para la época moderna del cine, donde la mayoría de las películas pasan poco tiempo en las carteleras.

Este actor rechazó el papel protagónico de “Avatar” y dejó de lado una fortuna

Así mismo lo contó su director James Cameron, quien ha estado muy metido en la gira de medios de la secuela, pero nunca pierde una oportunidad de hablar de la cinta original, como en una reciente entrevista con BBC Radio, donde recordaron que nada más y nada menos que Matt Damon fue quien le dijo que no.

En su momento, Cameron llegó a ofrecerle a Damon el 10% de las ganancias totales de la cinta, la cual no sabría que sería tan exitosa, pero el actor nacido en Cambridge, Massachusetts tuvo que decir que no porque ya estaba metido en una de las películas de “Bourne”.

Cameron no solo recordó lo sucedido, sino que también mandó un mensaje a Matt diciendo “Matt, eres una de las mayores estrellas de cine que hay en el mundo, supéralo”. Y precisamente haber dicho que no fue lo que convirtió a Matt en una estrella por su relación con la saga “Bourne”.

El increible éxito de “Avatar: The Way of Water”

A pesar de haber costado alrededor de 400 millones de dólares, la secuela de “Avatar” puede que consiga romper más de un récord de recaudación, pues ya ha recuperado su presupuesto y a menos de un mes de su estreno ha logrado 600 millones a nivel mundial.

La cinta está recibiendo muy buenas críticas, contando con un 78% en el sitio Rotten Tomatoes y un sorprendente 8 en IMDB, además se ha comenzado a colar en las listas de nominados de distintos premios de la industria.