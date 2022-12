“Se pueden morir por eso”: joven termina en el hospital y se desmayó del dolor por aguantarse un pedo

Una joven mexicana demostró que cuando uno tiene la necesidad de ir al baño o simplemente, siente el deseo de tirarse un pedo, lo mejor siempre va a ser soltarlo. Esto luego de la emergencia médica que padeció por contener uno durante horas, lo cual hizo que se desmayara debido al intenso dolor abdominal que sintió.

No hay que aguantarse demasiado un pedo

Daniela Pedroza compartió un video a través de TikTok en donde relató todo lo que vivió producto de esta situación.

“Por culpa de un pedo terminé en el hospital. Por eso, a la próxima que se les ocurran echárselo, échenselo. Porque, de verdad, se pueden morir por eso. Yo no sabía que me podría morir”, expresó la joven.

Respecto a lo que vivió, señaló que “estaba en la escuela, en una junta de fraternidad porque en ese momento era niña bonita. Entonces, empecé con un dolor horrible, no me podía mover, se los prometo, daba un paso y no podía moverme”.

“Me desmayé del dolor, me llevaron al hospital... me pasaron el ultrasonido y mi mamá pasa conmigo”, afirmó.

“Estuve a poco de que me quitaran el apéndice, entonces, el doctor me dice ‘mija, tíratelo, tíratelo, eso que ves ahí, traes una flatulencia atorada, es muy peligrosa, te puedes morir de peritonitis’. El apéndice estaba siendo aplastado”, aseguró.

Por último, indicó que “mi mamá estaba bien enojada, esa cosa le salió muy caro (hablando de dinero). Aprendí que más vale perder un amigo que una tripa. Hay que verlo con naturalidad”.

Las reacciones de los usuarios

El video generó diversos comentarios entre los usuarios, quienes expresaron sus reacciones a las palabras de la joven.

“Mi hermana cuando se los tira dice: ‘es mejor una amistad perdida que una tripa retorcida’”, “Si es delicado, como dice Shrek: mas vale afuera que adentro, porque pueden dañar su salud”, “ya entiendo ahora porque me dolía tanto cuando los aguantaba” y “Mi papá decía mas vale perder un amigo que una tripa”, fueron parte de los comentarios.