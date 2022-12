¿Tacaño?: mujer asegura que si un hombre hace esto, es una ‘red flag’ en una prima cita

Sabemos que una de las cosas más mágicas de salir con alguien nuevo, es la primera cita, ya que es donde se ve si hay química física, temas para conversar y si puede llegar a una segunda cita. El tema del coqueteo es esencial y sobre todo de cómo se siente cada persona con la otra. Sin embargo, hay citas que verdaderamente salen mal por diferentes razones.

Una tiktoker llamada Ornella Sierra compartió su primera experiencia con un hombre que la dejó completamente decepcionada. La chica subió un video contando la historia y le pidió a sus seguidores que comentaran si estaban de acuerdo o no con su punto de vista.

Ornella explicaba que había un truco para identificar qué tan abierto era un hombre y cuáles eran sus intensiones, con tan solo una invitación a un restaurante.

Según la mujer, un hombre no tenía por qué invitar solo al plato fuerte: “que el man te invite a una primera cita a comer y que no pida ni entrada ni cocteles ni postre, solo el plato fuerte, ¿eso que es? Aparte de demostrar que es cu** de duro, de lichigo, también te muestra el poquito interés que le man tiene contigo.”

“Cuando hoy voy a una cita a mí me encanta pedir mi vinito, mi coctelito, no porque quiera ‘gorrear’, es porque quiero hablar más, quiero disfrutar más la conversación, que en verdad sea la experiencia y no solamente ir a comer por comer. Pero si vas y pide el plato fuerte, uno no alcanza a hablar de nada” terminó de contar Ornella sobre su punto de vista.

Sin embargo, parece que muchos usuarios en redes sociales no estuvieron del todo de acuerdo con el asunto, pues aseguraron que lo material no significaba nada y que una buena conversación no tiene que llevar comida de por medio.