De empleada doméstica a modelo de OnlyFans: revela los contras de la app

No cabe duda de que OnlyFans tiene muchas cualidades, las cuales la han hecho una de las plataformas con más éxito del momento.

Desde la pandemia del coronavirus, la aplicación británica vive un punto álgido en el que cada vez más modelos se unen como creadores de contenido.

Y es que, en el tipo de negocio de la aplicación, los influencers se embolsan hasta 80 por ciento de las suscripciones que generan, mientras que el portal se queda con 20 por ciento.

De esta forma, muchas modelos han dado un giro de calidad a su vida, al volverse millonarias con las ganancias de OnlyFans.

Modelo revela los contras de OnlyFans

Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas para los que pertenecen a la plataforma de contenido para adultos.

Y es que Mayara Lopes no la ha pasado muy bien, luego de que decidió unirse al sitio de origen británico.

Primero, su matrimonio de siete años se acabó cuando su carrera en el mundo digital comenzó a consolidarse.

Por si fuera poco, sus relaciones posteriores convirtieron su trabajo en un blanco de críticas.

Por eso, la influencer optó por mudarse a Florida con su hijo, donde intenta apoyar a los creadores del sitio de paga, que se han sentido como ella.

Terminó su matrimonio

La brasileña reveló a Daily Star que su exesposo se había mostrado de acuerdo con que ella abriera OnlyFans.

Pero cuando dedicó más tiempo al sitio para vender su contenido, comenzó con “comentarios despectivos”, que llevaron al final de su unión.

Después, comenzó a salir con un fotógrafo, que le parecía una buena persona, salvo porque él prefería que su relación fuer secreto.

“Él me dijo directamente la razón por la que no quería seguir en nuestra relación pública, porque no quería que su familia viera su Instagram y descubriera que estaba saliendo con una estrella porno”, recordó.

Ahora ayuda a las chicas de OnlyFans

Como consecuencia de esos hechos “oscuras”, decidió buscar ayuda para recuperar la confianza en sí misma. “Somos ampliamente discriminadas. Es casi imposible tener vida social fuera de la escena y no puedo ser amiga de otras madres de la escuela de mi hijo”, dijo.

Así, optó por hacerse una defensora de la salud mental para todas las que se dedican a emprender en la plataforma.

Además, ella escribió el libro “My Naked Journey”, para ayudar a las chicas que se sienten como ella, pues “no hay nada malo en los que hacemos para trabajar”.