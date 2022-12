Masterchef Ecuador: Critican la ‘humillación’ que el chef Rausch le hizo a la ‘vidente’ Vicky

La salida de la ‘vidente’ Vicky de las cocinas de Masterchef Ecuador provocó mucha tristeza en los seguidores del programa, pero más indignación por la forma en la que se fue. Uno de los jueces, el chef Jorge Rausch, recibió una ola de críticas por la forma en la que evaluó el plato de la administradora y ama de casa proveniente de Santa Elena.

La cocinera presentó en su reto de eliminación un plato de salmón con espárragos y puré de zanahoria que no fue del agrado de los jueces ya que tenía ajos crudos, limones con cáscara y piel en el salmón. Para mala suerte, también le faltaba sal.

Nadie vio bien lo que hizo el chef Rausch 😒… lo más seguro es que se nos va la Sra. Vicky 🥺💔 #MasterChefEcuador https://t.co/JIhcmObPT8 — Tefa Cabrera (@tefacabrera_c) December 17, 2022

“Yo probé y sí le iba echando poco a poco sal porque a veces también los jueces critican que está salado y yo no quise pasar por eso y que me digan que está salado, pero a mi gusto estaba bien”, dijo Vicky cuando estaba defendiendo su plato.

Sin embargo, toda la ira y críticas se lo llevó Rausch ya que cuando el juez probó un poco del plato, se lo dio a probar en la boca a la concursante. Luego, le dijo que el limón le daba un toque amargo. Pero, Vicky dijo que no le parecía amargo, en ese entonces, el juez colombiano tomó otra rodaja de limón, con ajo crudo y se la dio. “Muchas fallas. La piel que le dijo Carolina, los ajos crudos, los limones enteros, las partes de abajo de los espárragos, le falta sal y salsa”, le dijo el chef.

#MasterChefEcuador | Vicky presenta un emplatado fiu fiu pero, olvidó que no se debe poner en el plato lo que no se come. pic.twitter.com/1hyydBPctl — Teleamazonas (@teleamazonasec) December 17, 2022

En redes sociales indicaron que esa no era la forma de reclamar por el plato e incluso acusaron al juez de haber “humillado” a Vicky. Incluso, sus compañero Henry, también dijo que no lo vio bien que haya hecho eso el juez. Rausch quiso seguir dándole de comer pero Vicky ya tenía la boca llena y no aceptó más.

La reacción de Érika Vélez también se volvió viral ya que, la presentadora puso una cara de ‘asustada’ por lo que había sucedido. En las redes también recalcaron este momento.

“Los otros presentan carnes crudas y no los humillan de esa manera”, “me parece grosero, a veces se pasan”, dijo una usuaria. “No me parece la forma en que actúa Rausch, primero que nada es una señora mayor y tiene que tener respeto”, expresó otro seguidor. “Por malo que esté el plato, no tiene derecho a llenar la boca de comida de otro ser humano desde una posición de ventaja. Mal manejo de su ira tiene ese señor”, fue otro de los comentarios.

Te dejamos con más comentarios:

Aplica para @jorgerausch

Estaré en Colombia el fin de año.



Será un placer escupirle en la cara y a sus platos en su propio local



Está va por #Vicky #MasterChefEcuador



Eres una mierda @jorgerausch https://t.co/8BPog78Iec — Guerrera Amazona (@WarmiAmazona) December 17, 2022

lo que le hicieron a la señora vicky no se hace. 😞 #MasterChefEcuador — f. (@fabianagomezc1) December 17, 2022

Que horrible ver cómo Rausch le hace comer su plato a Vicky de esa forma. Estoy demasiado indignada en serio #MasterChefEcuador — Cecilia GV (@ceciliafgv) December 17, 2022

No maaaan el chef raush si se paso con vicky :c #MasterChefEcuador — F. (@ElChicoMarciane) December 17, 2022