“Quiero estar conmigo misma”: modelo brasileña se declara “autosexual” porque ningún hombre la satisface

Para la modelo brasileña, Luana Sandien, nadie tiene la capacidad de darle lo que ella se da a sí misma, específicamente cuando se habla de placer sexual.

Es de las que piensa que nadie mejor conoce su cuerpo que ella misma y sabe qué hacer y cómo proporcionarse placer.

“Conozco mi cuerpo mejor que nadie y sé lo que necesita en la cama”. Razón por la cual la influencer de declaró persona “autosexual”.

Ser “autosexual” se refiere a una persona que siente placer y atracción consigo misma y que a su vez se le dificulta conseguir estos sentimientos en otras personas.

No es negativo ser “autosexual”

Sandien se divorció recientemente y dijo que su orientación sexual fue una de las razones fundamentales de su ruptura con el basquetbolista polaco, Maciej Lampe. “Yo no veo esto como algo negativo o preocupante”, dijo en una entrevista a The Sun.

“Era joven cuando lo conocí y creo que nunca estuve realmente enamorada. Sí, éramos familia, pero eso no era suficiente. Sentía que me faltaba algo”, dijo.

“Pero ahora sé que me estaba extrañando a mí misma. Solo quería estar conmigo misma. En el futuro, no me veo con nadie más y esa fue una de las principales razones por las que terminó mi matrimonio”, destacó.

No me importa quedarme sola

Aseguró que para nada le inquieta quedarse sola en el futuro. “Incluso antes de casarme, siempre me encontraba sola, desnuda en mi jardín tomando el sol o yendo sola a la playa. No me malinterpreten, amo a la gente y amo a los amigos, pero prefiero estar sola”.

Comentó que, si tiene cita con un hombre “y tenemos sexo, nunca estaré satisfecha porque soy muy difícil y sentiré que él no sabe cómo hacerlo. Conozco mi cuerpo mejor que nadie y sé lo que necesita en la cama”.

“No importa si es un jugador de fútbol, un artista o un cantante, realmente no me importa. Lo que tienen para ofrecerme, no lo necesito. No pueden darme nada que yo no pueda darme a mí misma, así que para mí es una pérdida de tiempo”, agregó.