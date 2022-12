¿Le está pegando la edad? Daniela Ospina salió con un zapato distinto al otro

La modelo Daniela Ospina protagonizó una divertida anécdota en la que la combinación correcta no era lo primordial, sino tener ambos calzados de manera correcta y es que la empresaria contó por medio de sus historias en la red social Instagram que salió con los zapatos disparejos, sí, uno distinto al otro.

Montada en el vehículo junto a su madre y también su hija Salomé es como la también deportista contó la situación en medio de risas y el momento en que se dio cuenta de que algo no estaba del todo bien con su outfit.

“Les cuento que hoy salí super glamurosa ¿Verdad Salo? Y cuando me miré al espejo que me iba a tomar una foto ya estábamos afuera, o sea me tocaba devolverme y no lo iba a hacer por eso, me di cuenta de este fallo. Y el problema es que no me di cuenta cuando me los puse, me di cuenta solo ya en la calle”, contó de manera divertida Daniela Ospina.

El video fue rescatado por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano y tal como era de esperarse las reacciones no se hicieron esperar al respecto, pues algunos miembros de la comunidad digital aseguraron por lo menos alguna vez haber vivido una situación similar.

“Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja.. eso no es nada, a mí me pasa q me pongo la tanga al revés y me doy cuenta cuando llego a mi casa por la noche 😂”, “A mí me pasó que un día me fui al trabajo en pantuflas 👀🤣 porque me subí al carro y olvidé cambiarme por los zapatos de trabajo 🤣” y “A mí me pasó con unos tacones, los puse en una bolsa para no ir en Transmilenio en tacones y cuando llegué al trabajo uno era alto y otro bajito 😂”, son algunos de los mensajes que destacan.