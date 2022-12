Así se preparó Leo Cocinero para su llegada a ‘Survivor La Isla de los Famosos’

Otro nombre de los 22 participantes de ‘Survivor La Isla de los Famosos’ del canal RCN conducido por Tatán Mejía, es nada más que el de Leo Cocinero. Y antes de verlo luchando para demostrar si es la mejor o no para sobrevivir ha revelado su estrategia en dicho programa.

Puede leer: “Pregúntate cuántas cosas haces para fingir o aparentar”: la reflexión de Aco Pérez que puso a pensar a muchos

Leo Cocinero posteó en su red social Instagram el video promocional del proyecto y al pie de la publicación ha dejado más que claro todo lo que está dispuesto a hacer para hacerse de un puesto dentro del programa.

“Los retos siempre los he afrontado con mucho valor y carácter, y este no es la excepción. La Isla de los Famosos me llega en un momento muy especial de mi vida, por eso, le voy a poner todo el empeño para ser quien soy en este momento y para hacer, desde mi parte física, lo mejor que pueda”, escribió en primera instancia Leo Cocinero.

Seguidamente hizo énfasis en que la forma en la que se ha preparado y en cómo afrontar cada uno de los retos planteados, para ello pidió el acompañamiento de toda su comunidad digital cuando inicie el programa.

“Tengo a mi espalda un buen entrenamiento y tengo toda la energía para sobrevivir este duro reto. Acompáñenme con su energía linda, la necesito, pues todo lo que vibra bonito se ve reflejado en acciones. ¡Gracias, vamos por más! 💪🏼”.

Es de recordar que además del chef Leo Cocinero otros de los participantes que destacan son la empresaria Sara Uribe, el atleta Mateo Carvajal y la reconocida “Reina de la Guaracha” Marcela Reyes.

Junto a ellos también estarán el exfutbolista Wilder Medina, la actriz Catalina Londoño, el comediante Camilo Sánchez, la locutora Diana Gil, el mago Camilo Pardo, el actor Aco Pérez, la atleta profesional Lina Real, el boxeador Eleider Álvarez, el exfutbolista Macnely Torres, la cantante Yina Gallego y la creadora de contenido Valentina Taguado.

Así como la empresaria Manuela Gómez, el cantante Juan Palau, la actriz Margarita Reyes, la también creadora de contenido Paola Usme, el actor Federico Rivera, la actriz Tania Robledo y el reconocido actor Juan Carlos Arango.