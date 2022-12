El último aullido de la moda colombiana inspirado en la frase de Messi “Qué mirás bobo”

El Mundial ha dado para todo, además de los partidos de fútbol y los jugadores que demuestran su talento en cada nuevo encuentro, el evento ha generado bastantes comentarios, desde antes que se empezara a jugar, ya el campeonato era foco de críticas por haber sido escogido Qatar como anfitrión, un país que no tiene tradición en el deporte y que se dice ‘compró' el Mundial gracias a sus millonarios jeques.

Otro de los temas que ha sido constante es el de los derechos humanos, ya que en el país del emirato se dice que comunidades como la Lgtbiq+ son vulneradas, al igual que las mujeres que suelen ser relegadas por los hombres del país. Esto ha hecho que muchas personalidades del espectáculo se opongan al evento y lo critiquen públicamente.

La famosa frase de Messi

Tras el final del partido entre Países bajos y Argentina, en el que ganó la albiceleste hubo un momento bastante llamativo que le ha dado la vuelta al mundo. Mientras Lionel Messi, la figura del equipo suramericano daba declaraciones a la prensa se quedó mirando fijamente a lo lejos a alguien, en ese momento le dijo ala distancia a un jugador neerlandés “Qué mirás bobo”, la frase se volvió tan popular que lo convirtieron en meme, le sacaron canción y en Colombia hasta prenda de vestir.

En el país en donde no dejan pasar ninguna oportunidad decidieron retomar la frase del astro argentino para estamparla en una prenda de vestir, pero no fue en una camiseta, o en un saco en la parte frontal, lo ingeniosos comerciantes la pusieron en los pantalones de mujer, y como no podía ser de otra manera, escogieron un lugar estratégico, que quedó reflejado en este video de Noticias Caracol.