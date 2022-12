Abuelo de 82 años se vuelve viral por ver el Mundial en la vitrina de un local de televisores: ahora le regalaron una

Un abuelo argentino se volvió viral durante los últimos días a través de las redes sociales luego que fuera captado viendo el partido de su selección ante Países Bajos frente a la vitrina de un local de venta de televisores. Allí, el hombre se instalaba con su silla para ver el Mundial de Qatar 2022.

Un final feliz

Carlos Bejar intentó ver el partido en un bar, pero se sintió abrumado ante los gritos de todos, por lo que tomó una silla y se fue ubicar frente a una tienda que vende electrodomésticos.

“Le conté a mi hijo que iría a ver los partidos frente a esos televisores monstruosos y como tengo una prótesis en la cadera me dijo que llevara algo para sentarme y estar cómodo, así que me armé todo y allá fui”, señaló el hombre de 82 años a Infobae.

El hecho fue captado por una usuaria en Twitter, quien compartió la imagen del hombre. “Necesito que le regalemos una tele, dale”, expresó.

Necesito que le regalemos una tele 🥹 dale @fravegaonline pic.twitter.com/HFqJKItOPt — entrerrihanna (@todaboluda) December 14, 2022

Y tuvo éxito, ya que la tienda de electrodomésticos Frávega le regaló una. “Abuelooo, lo lo lo lo lo. Te escribimos por privado así nos ayudas a contactarlo. La final la mira con TV nueva”, señalaron desde el local.

La imagen del abuelo con su televisor se volvió viral, pero pese a este hecho, aseguró que iba a ver la final entre Argentina y Francia en el mismo lugar.

“Yo el domingo voy a volver a mirar el partido en la misma vereda. Me prometieron que me iban a regalar una tele nueva, pero para mi verlo ahí y llevar mi sillón es mi cábala, ¡y no la voy a romper justo el día de la final!”, concluyó.