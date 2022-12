Simón Pulgarín y Daniela Salazar hablan sobre tener o no otro hijo

A los influencers Simón Pulgarín y Daniela Salazar los aman en redes sociales, pues nunca se han sumado a una polémica y su contenido es más que bien recibido por parte de la comunidad digital.

Puede leer: Así celebró Lowe León el primer año de su hijo con Liceth Córdoba

Hace poco se convirtieron en padres, y es que es de recordar que a principios de año anunciaron que serían padres y el pasado jueves 4 de agosto llegó este hermoso bebé a sus vidas.

“¡Llegaste tú amor delicioso! 04/08/2022 Todo cambio, aquí en el cóctel de hormonas, y viéndote comer siento que se me explota el alma, y es un amor indescriptible es un amor que no es de este planeta así me hayan dicho mil veces ‘por fin vas a estrenar el corazón’ va más allá de eso”, escribió en ese entonces Daniela Salazar además de agradecer a Simón por formar una familia con ella.

Pero recientemente bajo la dinámica de preguntas y respuestas de la red social Instagram los creadores de contenido y emprendedores, han contestado a su comunidad digital sobre si le buscarán o no un hermanito a Pedro.

“¿Tendrías otro hijo? Yo sí, pero obviamente porque a mí me toca más fácil. A Danielita le toca ahí, porque si es de una no disfrútanos a Pedro y uno deja pasar mucho tiempo ya no empieza ni manduque”, contó Simón Pulgarín.

Por su parte Daniela Salazar, quien estaba junto a él contó que en efecto sí lo desea, pero que en la actualidad se cuestiona es el tiempo preciso para así atreverse a dar de nuevo el paso.

Siempre se ha dicho que los 34 años es el mejor momento para tener un hijo, ya que la mujer está más preparada para afrontar la educación de ellos. La mayoría de los padres y las madres primerizos comienzan el aprendizaje de la paternidad y la maternidad en el momento en que cargan a su bebé recién nacido en brazos.