La escandalosa cifra en pesos que Andrea Guerrero pagó por un café en Catar

Desde que llegó a territorio asiático para cubrir el Mundial Qatar 2022, la reconocida periodista ha compartido algunos detalles de la vida cotidiana de quienes viven o pasan por allí. En esta oportunidad, la cifra en pesos colombianos que Andrea Guerrero pagó por un café en Catar llamó la atención de sus seguidores. La revelación de Guerrero no solo fue un comentario sobre los elevados precios de la vida en Catar, también apuntó a la devaluación de la moneda en Colombia.

En la previa del partido entre Francia y Marruecos por la semifinal del Mundial, Andrea Guerrero se dio una vuelta por Catar y, en compañía de Ricardo Henao, entró a un café. Estando allí y después de hacer su pedido, ella compartió un video en sus redes sociales para mostrar los elevados precios que hay que pagar en el país asiático por algo muy básico.

Estaba con ‘Richi’ por ahí caminando. No hemos teniendo tiempo de comprar reglaos ni nada. No hay regalos, los que están en Colombia no esperen nada.

— Andrea Guerrero