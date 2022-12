¿Bajo presupuesto? Fiesta de Caracol desilusionó con los artistas invitados, pues hacen parte del canal

Caracol televisión se ha destacado en los últimos años por sus grandes celebraciones en fin de años y no es para menos, teniendo en cuenta la extensa lista de trabajadores con los que cuenta. Y es que no ha defraudado en ninguna ocasión, pues es el momento perfecto no solo para festejar esta época navideña, sino que también, agradecer por los esfuerzos realizados durante del año.

Las cosas, al parecer, cambiaron en el cierre de este 2022 y así fue expuesto a través de las redes sociales. Los primeros asegurar que se estaban emocionadas fueron las presentadoras de ‘Día a Día’, Carolina Cruz, Catalina Gómez y Carlos Calero. Las mujeres prefirieron comer antes de llegar al sitio de celebración, el cual todavía se desconoce.

El artista quien decidió, al parecer, abrir el show fue Gusi, quien hace parte de ‘La Descarga’ desde hace algunos meses. El sitio estaba completamente lleno y los integrantes del matutino estaban en uno de los costados, siendo teniendo esta, una mejor vista. Seguidamente, otros periodistas dejaron ver que el siguiente cantante en llegar a la tarima fue la barranquillera, Maía otro de los jurados del reality de canto, que deslumbró a los invitados con cada una de sus canciones.

Posteriormente, la cereza del pastel fue Marbelle, quien lució en vestido corto y ajustado vestido verde. La artista interpretó sus más grandes éxitos desde el inicio de su carrera y puso a cantar a varios de los anfitriones a la celebración de este cierre del 2022.

Sin embargo, las críticas no se han hecho esperar por parte de algunos integrantes del medio, pues no contaron con otras figuras de la música como ha sido en años anteriores. Pues, se limitaron a invitar a quienes actualmente hacen parte del medio e incluso del mismo programa. Sin dejar de lado, que ya se les ha visto cantar en repetidas ocasiones, lo cual no generó conmoción entre el equipo del canal.

Lo cierto es que a pesar de lo sucedido, los trabajadores aprovecharon el rato para salir de la rutina y poder compartir con sus compañeros. Pues, esta es una de las pocas oportunidades que se tienen para que puedan reunirse.