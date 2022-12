Ana Karina Soto reveló qué tan celosa es con su esposo cuando él está a la distancia

Ana Karina Soto es una de las presentadoras con más trayectoria en Colombia, una de las más queridas y también admirada por su matrimonio, pues lleva más de una década al lado de Alejandro Aguilar, quien también se dedica a la industria del entretenimiento y con quien tiene un hijo.

Y es que han sido varias las oportunidades en las que la presentadora ha hablado de su matrimonio, asegurando que se necesita de mucha madurez y estabilidad para llevar una relación de este tipo, teniendo en cuenta que por cuestiones laborales, Alejandro tiene que estar constantemente viajando.

De hecho, cuando Juan Duque fue a ‘Buen Día, Colombia’, afirmó que la distancia los había terminado por alejar, a lo que Ana Karina de una vez opinó sobre el tema, asegurando que eso no tenía nada que ver, pues cuando una pareja se ama, lucha y llega acuerdos, las cosas se logran.

Ahora, en medio de sus historias, ella decidió responder a la pregunta de qué tan celosa era con su esposo:

“Me encanta que me hagan esta pregunta. Yo creo que no soy celosa, Alejandro sabe que no. Gracias a Dios, él tampoco me da motivos, pero tampoco es que se aboba o dormida, no señores, yo siempre estoy en la jugada” terminó por decir la presentadora.

Aprovechó el momento para reflexionar sobre los comentarios de su matrimonio, teniendo en cuenta que varios dicen admirarlos por ser tan estables. En eso, Ana Karina aseguró que no era tarea fácil, pues era un trabajo diario y de mucho esfuerzo, pero que se lograba.

Sin embargo, y como en todo, usuarios hicieron alusión al tamaño de su miembro, pues recordemos que se hizo viral el video en donde aparecen en la intimidad de su cuarto.